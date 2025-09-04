Moda dünyasının ikonu Giorgio Armani 91 yaşında hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü İtalyan modacı Giorgio Armani, 91 yaşında yaşamını yitirdi. Armani Grup tarafından yapılan açıklamada, markanın kurucusu ve yaratıcısının sevdiklerinin yanında huzur içinde hayata veda ettiği duyuruldu. Moda dünyasının simge isimlerinden Armani için Milano’daki Armani Tiyatrosu’nda 6-7 Eylül tarihlerinde taziye ziyaretleri kabul edilecek.

Aileye özel cenaze töreni

Armani’nin cenaze töreninin, kendi isteği doğrultusunda aile üyelerine özel olarak gerçekleştirileceği belirtildi.

Meloni’den taziye mesajı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Armani için, “Onun zarafeti, sadeliği ve yaratıcılığı, İtalyan modasına ihtişam kazandırdı. Bir ikon, yorulmak bilmeyen bir emekçi, İtalya’nın en iyi yanlarının bir sembolü” ifadelerini kullandı.

Giorgio Armani kimdir?

11 Temmuz 1934’te Piacenza’da doğan Armani, modaya atılmadan önce tıp eğitimi aldı. La Rinascente mağazasında vitrin tasarımcısı olarak çalışmaya başladıktan sonra 1975’te kendi markasını kurdu.

“Modanın Kralı” olarak anılan Armani, Emporio Armani, Armani Exchange ve Armani Beauty gibi alt markalarıyla İtalyan hazır giyim tarzını dünyaya tanıttı. Moda devinin şirketi son yıllarda yaklaşık 2,3 milyar avro yıllık gelir elde ediyordu.

