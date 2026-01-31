ABD Ticaret Bakanı Lutnick’in Epstein’le 2012’deki yazışmaları ortaya çıktı

ABD Adalet Bakanlığı tarafından kamuoyuna açılan yeni Epstein dosyaları, üst düzey bir ismi daha tartışmaların merkezine taşıdı. Belgelerde, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick’in, cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamalarıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile 2012 yılında iletişime geçerek akşam yemeği planladığına dair e-posta yazışmaları yer aldı.

E-postalar 2012 yılına uzanıyor

ABD basınında yer alan ve New York Times tarafından aktarılan belgelere göre, Kasım 2012’de Epstein’ın asistanı Lutnick’e bir e-posta göndererek, Epstein’ın tatil döneminde St. Thomas’ta bulunacağını bildirdi. Yazışmada, Epstein’ın Lutnick ile bir araya gelmek istediği ifade edildi.

Aralık 2012’de ise Lutnick’in Epstein’a gönderdiği e-postada, eşi, çocukları ve arkadaşlarıyla birlikte Karayipler’de kendi teknesiyle seyahat ettiğini belirttiği, St. Thomas’a cumartesi öğleden sonra ulaşacaklarını ve pazar akşamı yemek için uygun olup olmadığını sorduğu görüldü.

Buluşmanın gerçekleştiğine dair ifadeler

Belgelerde yer alan başka bir e-postada, ismi gizlenen bir kişinin Epstein adına yanıt verdiği ve buluşma için Little St. James Adası’nı işaret ettiği kaydedildi. Yazışmalara göre görüşmenin 23 Aralık 2012 tarihinde planlandığı belirtildi.

Bir gün sonra Epstein’ın asistanının Lutnick’e gönderdiği e-postada, Epstein’ın “Sizi görmek güzeldi” mesajını ilettiği aktarıldı. Gazete, bu yazışmaların ziyaretin gerçekleştiğini ortaya koyduğunu yazdı.

2015’te bağış daveti iddiası

Son yayımlanan belgeler arasında, Lutnick’in Epstein’ı 2015 yılında, Kasım 2016’daki ABD başkanlık seçimleri öncesinde Hillary Clinton için düzenlenen bir bağış toplama etkinliğine davet ettiğine dair yazışmaların da bulunduğu belirtildi. Epstein’ın bu etkinliğe katılıp katılmadığına dair net bir bilgiye yer verilmedi.

Epstein’in “suç adaları” dosyalarda yer aldı

ABD basınında daha önce yer alan haberlerde, Epstein’ın Karayipler’de ABD’ye ait Virgin Adaları’nda bulunan Little St. James ve Great St. James adalarını cinsel istismar ve fuhuş ağı faaliyetleri için satın alarak kullandığı öne sürülmüş, bu adalar kamuoyunda “Epstein’in suç adaları” olarak anılmıştı.

Epstein dosyaları yeniden gündemde

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche, 30 Ocak’ta düzenlediği basın toplantısında Epstein soruşturmasına ilişkin 3 milyondan fazla yeni belgenin kamuoyunun erişimine açıldığını açıklamıştı. Belgelerde, Epstein’ın bağlantılı olduğu çok sayıda tanınmış ismin adının geçtiği bilinirken, FBI ise “müşteri listesi” tutulduğuna dair kanıt bulunmadığını ve Epstein’ın hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını duyurmuştu.

