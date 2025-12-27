Para transferlerinde yeni kural: 200 bin TL sınırı geliyor

Türkiye’de banka hesabı bulunan milyonlarca gerçek ve tüzel kişiyi etkileyecek önemli bir düzenleme için geri sayım başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan yeni tebliğ, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek. Düzenleme ile birlikte, 200 bin lira ve üzerindeki para transferlerinde gönderilen paranın kaynağı ve gönderim nedeni açıklamalı ve belgeye dayalı şekilde beyan edilecek.

Para transferlerinde yeni dönem

Günlük hayatın olağan akışı içinde kalacak işlemler ile yüksek tutarlı para hareketlerini ayırmayı hedefleyen düzenleme, yılbaşından itibaren para transferlerinde yeni bir nizam getiriyor. Havale ve EFT işlemleri artık yalnızca tutar üzerinden değil, gerekçe ve belge üzerinden de değerlendirilecek. Bu tarihten sonra para transferleri açıklamalı, başlıklı ve gerektiğinde belge beyanlı olarak yapılacak.

Neden bu düzenlemeye ihtiyaç duyuldu?

MASAK’ın yeni tebliği; son dönemde gündeme gelen kara para aklama, terörün finansmanı ve yasa dışı bahis operasyonları sonrasında hazırlandı. Amaç; kayıt dışı ekonomiyle daha etkin mücadele edilmesi ve Türkiye’de yapılan finansal işlemlerin, “Mali Eylem Görev Gücü” (FATF) kapsamında suç teşkil eden faaliyetlerden arındırılması. Düzenlemenin, Türkiye’nin de üyesi olduğu FATF’in tavsiyeleri doğrultusunda şekillendiği belirtiliyor.

“Ödeme” yazmak yeterli olmayacak

1 Ocak 2026’dan itibaren havale ve EFT’lerde açıklama kısmına “ödeme”, “para”, “borç” gibi genel ifadeler yazmak yeterli olmayacak. Bankalar, ödeme ve elektronik para kuruluşları, müşterilerin para transferi sırasında işlemin nedenini seçmesini isteyecek.

Belirlenecek başlıklar arasında şunlar yer alacak:

Gayrimenkul alım ödemesi

Motorlu taşıt alım ödemesi

Borç verme / borç ödeme

Hediye / bağış / yardım

Vergi / resim / harç ödemesi

Tazminat / sigorta ödemesi

Avukatlık / danışmanlık / müşavirlik ödemesi

Sağlık ödemesi

Kripto / dijital varlık

Şans oyunları / bahis ödemesi

Eğlence / sosyal medya ödemesi İşlem bu başlıklardan hiçbirine uymuyorsa “diğer” seçeneği işaretlenecek ve en az 20 karakterlik açıklama girilmesi gerekecek.

Yüksek tutarlı işlemler mercek altında

MASAK, sadece açıklama ve başlıklar üzerinden değil, yüksek tutarlı para hareketleri üzerinden de denetim yapacak. Nakit işlemler de yeni dönemde daha yakından izlenecek. İşlem tutarı arttıkça, beyan yükümlülükleri de ağırlaşacak.

20 milyon lira ve üzeri işlemlerde belge şart

Yeni düzenleme kapsamında, 20 milyon lira ve üzerindeki işlemlerde “dayanak belge” talep edilmesi gündeme gelecek. Konut alımlarında tapu senedi, araç satışlarında noter evrakı, mal alımlarında fatura gibi belgelerin dayanak olarak istenmesi bekleniyor. Para transferi yapan kişinin belge sunmaması halinde bankalar işlemi gerçekleştirmeyecek.

Hangi işlemler muaf olacak?

MASAK, hayatın olağan akışına uygun bazı işlemler için istisna ve muafiyetler de getiriyor. Buna göre;

Kişinin kendi hesapları arasındaki transferler (aynı bankadaysa)

Kamu kurumlarının taraf olduğu işlemler

Bankalar arası ve muhabir bankacılık işlemleri

ATM’den yapılan ve 200 bin lirayı aşmayan nakit işlemleri düzenleme kapsamı dışında tutulacak.

Kötüye kullanım halinde MASAK devreye girecek

Ancak istisna ve muafiyetlerin kötüye kullanılması halinde MASAK harekete geçebilecek. Örneğin, ATM’den 200 bin lira altındaki tutarların çok sık şekilde çekilmesi durumunda denetim uygulanabilecek. MASAK’ın belirlenmiş bir işlem sayısı limiti bulunmazken, olağan dışı hareketler risk kapsamında değerlendirilecek.