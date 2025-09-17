AmerikaDünya

Donald Trump’ın uçağı havada çarpışma tehlikesi atlattı

ABD Başkanı Donald Trump’ın başkanlık uçağıyla, Spirit Airlines’a ait bir yolcu uçağının havada çarpışma tehlikesi yaşadığı bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın resmi ziyaret için Londra’ya yaptığı yolculuk sırasında, başkanlık uçağı Air Force One ile Spirit Airlines’a ait bir yolcu uçağının havada çarpışma tehlikesi geçirdiği aktarıldı. ABD basınında yer alan haberlere göre olay, 16 Eylül Salı günü Long Island üzerinde meydana geldi.

Hava trafik kontrolü son anda uyardı

İki uçağın aynı irtifada ilerlediği sırada, hava trafik kontrolörlerinin Spirit Airlines pilotlarını acil olarak rota değiştirmeleri yönünde uyardığı belirtildi. Müdahale sayesinde iki uçağın birbirinden birkaç mil uzakta güvenli bir mesafeye çekildiği ve çarpışma tehlikesinin son anda önlendiği ifade edildi.

