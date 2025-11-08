Arsenal bastı gaza giderken…

Arsenal ikinci yarıda döndü ama…

İngiltere Premier Lig’de bu sezon Arsenal, kazandım dediği maçta berabere kaldı. Kırmızı-beyazlılar, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı Sunderland deplasmanında 2-2’ye razı oldu. Eski Beşiktaşlı Arthur Masuaku’nun yedek kulübesinde oturduğu Sunderland, 36. dakikada Daniel Ballard’ın golüyle 1-0 öne geçti. 54’te Bukayo Saka dengeyi getirdi. 74’te ceza sahası dışından topu sağına çekip nefis vuran Leandro Trossard skoru 2-1 yaptı. 90+4’te Brobbey, Sunderland’e 2-2’lik beraberliği getirdi. Bu sonuçla Arsenal’in 5 maçlık galibiyet serisi sona ererken 4 maç aradan sonra ise kalesinde gol gördü. Bu arada Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakiplerinden Atletico Madrid, Levante’yi 3-1 yenerek İspanya Ligi’nde yenilmezliğini 11 maça yükseltti. Kırmızı-beyazlıları kurtaran, skor 1-1 iken oyuna girip iki kez fileleri havalandıran Antoinne Griezmann oldu.