Almanya Başbakanı Merz: İsrail Eurovision’un parçasıdır

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail’in Eurovision Şarkı Yarışması’ndan dışlanabileceğine dair tartışmalarla ilgili sert açıklamalarda bulundu. Pazar akşamı katıldığı bir televizyon programında konuşan Merz, “İsrail Eurovision’un bir parçasıdır. Dışlanması skandal olur” diyerek, Avrupa Yayın Birliği’nin kasım ayında yapacağı oylamada İsrail’in dışlanması halinde Almanya’nın da yarışmadan çekilmesi gerektiğini söyledi.

Merz: İsrail’le dayanışmamız hiçbir zaman sorgulanmadı

Merz, Almanya’nın İsrail’le dayanışmasının “hiçbir zaman sorgulanmadığını” vurguladı. Merz “İsrail’e karşı kişisel duygularım tamamen olumludur. Bu harika bir ülke. Ancak Gazze’deki savaşta bazı askeri operasyonların fazla ileri gittiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Başbakan Merz, ülkesinin savaş sonrası Gazze’nin yeniden inşasına katkı sunacağını belirterek, “Almanya, açlığın giderilmesi ve yeniden yapılanmanın başlaması için ön saflarda yer alacaktır” dedi.

Kasım ayında kritik oylama

Avrupa Yayın Birliği’nin (EBU) kasım ayında çevrimiçi yapacağı oylamada, İsrail’in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması’ndan çıkarılıp çıkarılmayacağına karar verilecek. Oylama, ülkelerin 2026 katılım onaylarını bildirecekleri aralık ayı öncesinde yapılacak.

Fransa, Avusturya ve Avustralya gibi ülkeler İsrail’in dışlanmasına karşı çıkarken, Almanya “Büyük Beşli” ülkelerden biri olarak, bu konuda ilk kez yarışmadan çekilmeyi gündeme getirdi.

Ancak aynı grupta yer alan İspanya, İsrail’in yarışmaya katılması halinde çekilme tehdidinde bulundu. İrlanda, Slovenya, Hollanda ve İzlanda da benzer açıklamalarda bulundu.

İsrail’e yönelik artan izolasyon

Eurovision tartışmaları, İsrail’in Gazze’deki savaş nedeniyle uluslararası arenada artan izolasyonunun bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Hamas’ın 7 Ekim 2023’te düzenlediği saldırılarla başlayan savaşta 1.200’den fazla İsrailli hayatını kaybetmiş, 251 kişi rehin alınmıştı.

İki yılı aşan çatışmalar ve Gazze’deki insani krizin derinleşmesiyle birlikte İsrail’e yönelik diplomatik, kültürel ve sportif alanda boykot çağrıları güç kazandı.

“Gazze’nin yeniden inşasında yer alacağız”

Merz, çatışmalar sona erdiğinde Almanya’nın Gazze’nin yeniden imarı sürecinde aktif rol üstleneceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Küresel toplum, açlığın giderilmesi ve yeniden yapılanmanın başlaması için sorumluluk almalı. Almanya, diğer Avrupa ülkeleriyle birlikte bu süreçte öncü rol oynayacak.”

