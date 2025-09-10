Almanya yarı finalde
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Almanya ilk çeyrekte 11 sayı geriye düştüğü Slovenya'yı yenerek yarı finalde Finlandiya ile eşleşti
Slovenya kaçtı, Almanya yakaladı
Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda son yarı finalisti belirleyecek karşılaşmada Almanya ile Slovenya karşılaştı. Maçın ilk periyodunu 32-21 önde tamamlayan Slovenya’da Luka Doncic ilk çeyrekte 10 sayı, 3 ribaunt ve 3 asistle oynadı. İkinci çeyreğin ilk 5 dakikasında Almanya farkı iki sayıya düşürdü: 34-36. Almanya 13 sayı farkı kapatsa da ilk yarı Slovenya’nın 51-45 üstünlüğüyle sona erdi. İnanılmaz bir mücadeleye sahne olan üçüncü çeyreği önde kapatan 74-70 ile Slovenya oldu. Almanya son çeyreğin başında 7-0’la rakibini geçti: 77-74. Almanya karşılaşmadan da 99-91 galip ayrılarak yarı finalde Finlandiya’nın rakibi oldu.
99-91
ALMANYA-SLOVENYA
SALON: Riga Arena / Riga
HAKEMLER: Wojciech Liszka (Polonya), Luis Castillo (İspanya), Martins Kozlovskis (Letonya)
1. PERİYOT: 21-32
2. PERİYOT: 24-19 (45-51)
3. PERİYOT: 25-23 (70-74)
4. PERİYOT: 29-17
5 FAULLE ÇIKANLAR: Aleksej Nikolic (35.04), Alen Omic (36.45)
ALMANYA: Isaac Bonga 7, Maodo Lo 11, Tristan Da Silva 5, Franz Wagner 23, Daniel Theis 15, Dennis Schröder 20, Johannes Thiemann 8, Andreas Obst 10, Justus Hollatz
SLOVENYA: Martin Krampelj 9, Aleksej Nikolic 4, Klemen Prepelic 13, Edo Muric 4, Rok Radovic 4, Gregor Hrovat 11, Alen Omic 7, Leon Stergar, Luka Doncic 39