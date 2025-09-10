Almanya yarı finalde

Slovenya kaçtı, Almanya yakaladı

Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda son yarı finalisti belirleyecek karşılaşmada Almanya ile Slovenya karşılaştı. Maçın ilk periyodunu 32-21 önde tamamlayan Slovenya’da Luka Doncic ilk çeyrekte 10 sayı, 3 ribaunt ve 3 asistle oynadı. İkinci çeyreğin ilk 5 dakikasında Almanya farkı iki sayıya düşürdü: 34-36. Almanya 13 sayı farkı kapatsa da ilk yarı Slovenya’nın 51-45 üstünlüğüyle sona erdi. İnanılmaz bir mücadeleye sahne olan üçüncü çeyreği önde kapatan 74-70 ile Slovenya oldu. Almanya son çeyreğin başında 7-0’la rakibini geçti: 77-74. Almanya karşılaşmadan da 99-91 galip ayrılarak yarı finalde Finlandiya’nın rakibi oldu.

99-91

ALMANYA-SLOVENYA

SALON: Riga Arena / Riga

HAKEMLER: Wojciech Liszka (Polonya), Luis Castillo (İspanya), Martins Kozlovskis (Letonya)

1. PERİYOT: 21-32

2. PERİYOT: 24-19 (45-51)

3. PERİYOT: 25-23 (70-74)

4. PERİYOT: 29-17

5 FAULLE ÇIKANLAR: Aleksej Nikolic (35.04), Alen Omic (36.45)

ALMANYA: Isaac Bonga 7, Maodo Lo 11, Tristan Da Silva 5, Franz Wagner 23, Daniel Theis 15, Dennis Schröder 20, Johannes Thiemann 8, Andreas Obst 10, Justus Hollatz

SLOVENYA: Martin Krampelj 9, Aleksej Nikolic 4, Klemen Prepelic 13, Edo Muric 4, Rok Radovic 4, Gregor Hrovat 11, Alen Omic 7, Leon Stergar, Luka Doncic 39