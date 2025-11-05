Fransa’dan Shein’e büyük darbe: Hükümet platformu askıya aldı

Fransa Maliye Bakanlığı, Çin merkezli hızlı moda şirketi Shein’in faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması için resmi sürecin başlatıldığını duyurdu. Karar, Shein’in internet sitesinde yasaklı silahlar ve çocuk benzeri seks oyuncaklarının satışının tespit edilmesinin ardından alındı.

Fransa Tüketici Otoritesi’nin geçen hafta yaptığı incelemede, bu ürünlerin sitede satışta olduğunun belirlenmesi kamuoyunda büyük tepki topladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Başbakan’ın talimatıyla, platformun tüm içerikleri Fransız yasalarıyla tamamen uyumlu hale getirilene kadar Shein’in faaliyetleri askıya alınacaktır” denildi.

Shein’den iş birliği mesajı

Şirketten yapılan açıklamada, Fransız makamlarıyla iş birliği içinde çalışılacağı belirtildi. Shein ayrıca, Fransa’daki üçüncü taraf satıcıların faaliyetlerini gözden geçirmek amacıyla pazar yerini geçici olarak kapatma kararı aldığını duyurdu.

Shein’in sitesinde hem kendi markalı ürünleri hem de bağımsız satıcıların milyonlarca ürünü yer alıyor.

Skandal Paris mağazası açılışına da gölge düşürdü

Shein’in Paris’teki ilk fiziksel mağazası, tüm bu gelişmelerin gölgesinde açıldı. BHV adlı ünlü alışveriş merkezinde açılan 1000 metrekarelik mağaza, açılış günü hem kalabalık müşteriler hem de “Shein Utan!” yazılı pankartlarla protestocular tarafından karşılandı.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ve birçok siyasetçi, markanın düşük maliyetli üretim modelinin haksız rekabet yarattığını savunarak tepki gösterdi. Mağazanın açılışı sırasında güvenlik güçleri bölgede önlem aldı.

“Ultra hızlı moda”ya karşı yasalar yolda

Fransa, son dönemde “ultra-fast fashion” olarak bilinen hızlı üretim modellerine karşı sert adımlar atıyor. Yeni yasa tasarısına göre, günde 1000’den fazla yeni ürün listeleyen platformların reklam yapması yasaklanabilecek.

Milletvekili Anne-Cécile Violland, “İki yıldır Shein’e karşı mücadele ediyoruz. Fransız tekstil geleneğini simgeleyen bir binada bu markanın yer alması kabul edilemez bir provokasyondur.” dedi.

Shein’in geleceği belirsiz

Fransız hükümeti, platformun durumuna ilişkin ilk değerlendirmesini 48 saat içinde yapacağını açıkladı.

Fransa, daha önce de ABD merkezli e-ticaret sitesi Wish’i 2021 yılında benzer gerekçelerle askıya almış, site bir buçuk yıl sonra yeniden faaliyete geçebilmişti.

