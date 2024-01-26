Migren için hacamat yapılır mı? Hacamat mı botoks mu?

Migren hastaları bu sağlık sorunundan en etkili şekilde nasıl kurtulabileceklerini merak ediyor. Tam bir tedavi olmasa da ağrı şiddetinin azalması kişilerin günlük hayatlarını aksatmadan sürdürmelerine olanak tanır. Busebeple migren ataklarının hafiflemesi için hacamat ya da botoks işleminin ne kadar fayda sağlayacağı merak ediliyor. Peki, migren atakları hacamat ile azalır mı?

Migren nedir?

Migren, genellikle genetik ve çevresel koşullardan kaynaklandığı düşünülen baş ağrılarıdır. Migren dünya çapında insanların %10’undan fazlasını etkilemektedir ve kadınları erkeklerden daha sık etkilemektedir. Bir bireyin genetiğinin bazı migrenlere neden olmasından kısmen sorumlu olduğu düşünülmektedir; ancak migrene neden olan çevresel tetikleyicilerin de olduğu düşünülmektedir.

Migren neden olur?

Migrenin nedenleri tam olarak anlaşılamasa da genetik ve çevresel faktörlerin rol oynadığı görülmektedir.

Beyin sapındaki değişiklikler ve bunun önemli bir ağrı yolu olan trigeminal sinir ile etkileşimleri söz konusu olabilir. Sinir sisteminizdeki ağrıyı düzenlemeye yardımcı olan serotonin de dahil olmak üzere beyin kimyasallarındaki dengesizlikler de aynı şekilde olabilir.

Araştırmacılar migrende serotoninin rolünü araştırmayı sürdürüyor. Kalsitonin geniyle ilişkili peptid (CGRP) dahil olmak üzere diğer nörotransmiterler migren ağrısında rol oynar.

Migreni hangi durumlar tetikler?

Kadınlarda hormonal değişiklikler: Adet dönemleri, hamilelik ve menopoz öncesinde veya sırasında östrojen dalgalanmalarının birçok kadında baş ağrısını tetiklediği görülmektedir.

İçecekler: Alkol özellikle şarap ve kahve gibi çok fazla kafein içeren içecekler.

Stres: Günlük hayattaki stres ve koşuşturmaca migrene neden olabilir.

Duyusal uyaranlar: Parlak veya yanıp sönen ışıklar, yüksek sesler migreni tetikleyebilir. Parfüm, tiner, sigara dumanı ve diğerleri gibi güçlü kokular bazı insanlarda migreni tetikler.

Uyku sorunları: Uykusuzluk ve düzensiz uyku bazı kişilerde migreni tetikler.

Yorgunluk: Uzun yolculuklar, dinlenmeden uzun süre çalışmak, yoğun spor ve egzersiz migreni tetikleyebilir.

Hava değişiklikleri: Hava koşullarındaki değişiklik, lodos ve şehir değiştirmek migreni tetikleyebilir.

İlaçlar: Oral kontraseptifler ve nitrogliserin gibi vazodilatörler migreni şiddetlendirebilir.

Yiyecekler: Taze peynirler, tuzlu ve işlenmiş gıdalar migreni tetikleyebilir.

Migren belirtileri nelerdir?

Baş ağrısından saatler veya günler önce migren hastalarının yaklaşık %60’ı aşağıdaki gibi semptomları yaşar;

Işığa, sese veya kokuya duyarlı olmak

Tükenmişlik

Yiyecek isteği veya iştahsızlık

Ruh hali değişiklikleri

Şiddetli susuzluk

Şişkinlik

Kabızlık veya ishal

Hangi gıdalar migreni tetikler?

Aşırı miktarda tüketilen kahve

Kırmızı şarap

Taze peynir

Çikolata

Turunçgiller

Aspartam ve diğer yapay tatlandırıcılar

Maya

Monosodyum glutama (konserve ve dondurulmuş gıdalarda bulunuyor)

İşlenmiş ve kurutulmuş etler

Sert kabuklu yemişler ve bazı tohumlar

Hacamat nedir?

Hacamat, vücuttaki kötü kanı temizlemek ve birtakım sağlık sorunları ve cilt sağlığını desteklemek amaçlı uzun yıllardır kullanılan geleneksel bir alternatif tıp (GETAT) tekniğidir.

Migren tedavisinde hacamatın yeri var mı?

Migren tedavisinde geleneksel olarak tercih edilen bir yöntem olan hacamat konusunda uzmanlar ikiye ayrılıyor. Kimi migren tedavisinde hacamatın yeri olduğunu savunurken kimi ise böyle bir tedavinin mümkün olmadığını ifade ediyor.

Botoks Nedir?

Botoks, Clostridium botulinums adı verilen bakterilerin ürettiği bir zehir olan bir nörotoksindir.

Migren tedavisinde botoks uygulamasının önemi nedir?

Dünyanın pek çok yerinde uzmanlar, migren tedavisinde botoks yöntemini tercih ediyor. Bilindiği gibi migrenin tam bir tedavisi yoktur. İlaçlar, iğne ve botoks yöntemi ağrı şiddetini azaltmak ve atak aralarını açmak için tercih ediliyor.

Botoks tedavilerinin klinik çalışmalarda etkili olduğu kanıtlanmıştır ve kronik migreni tedavi etmenin bir yoludur. Botoks bir uzman tarafından; yüzünüzün, başınızın ve boynunuzun çeşitli bölgelerindeki derinizin altındaki küçük kaslara enjekte edilir.

Kronik migren baş ağrısı çeken yetişkinler üzerinde yapılan bir araştırmada , Botox enjeksiyonları, bu baş ağrısının olduğu toplam gün sayısını ve hatta diğer baş ağrısı türlerini azalttığını ortaya koymuştu. Başka bir çalışmada, iki tur Botoks iğnesi yaptıran kişilerin neredeyse yarısı, her ay baş ağrısı yaşadıkları gün sayısının yarı yarıya azaldığını bildirdi. Beş tur tedaviden sonra bu oran yüzde 70’e çıktı. Doktorlar Botox’un migren baş ağrılarında işe yaradığını düşünüyor çünkü beyninizden ağrı sinyallerini taşıyan nörotransmitter adı verilen kimyasalları bloke ediyor. Botoks bu yolda bir barikat gibidir. Kimyasalları başınızın ve boynunuzun etrafındaki sinir uçlarına ulaşmadan durdurur.

Migren botoksu fiyatı nedir?

Migren botoksu işlemi uzman tarafından uygulanır. Hastanın atak sayısına göre botoks işlemi 3 ya da 6 ayda bir tekrarlanır. İşlemin yapılacağı hastane ve hekime göre fiyat değişebilir. Genellikle botoks uygulamalarının fiyatı Ocak 2024 itibariyle 12 ile 15 bin TL arasında değişiyor.

Migren botoksunun olası yan etkileri nelerdir?

Migreninizin birkaç gün boyunca geçici olarak kötüleşmesi veya tedavi gününde migren atağı geçirmeniz. Bunlar her zamanki ilaçlarınızla tedavi edilmelidir.

Enjeksiyonlar yapılmadan önce cilt temizlenir ancak tüm enjeksiyonlarda olduğu gibi enjeksiyonun yapıldığı yerde enfeksiyon, kanama, hassasiyet ve morarma mümkündür. Bu genellikle küçük olacaktır ve birkaç günden fazla sürmez.

Göz kapağının veya kaşın sarkması. İlk 24 saat boyunca enjeksiyon yapılan bölgelerin ovuşturulmaması önemlidir. İlk gün ilaç tamamen emilinceye kadar alnın temizlenmesi, saçın yıkanması, makyaj yapılmasından kaçınmak en iyisidir.

Alın bölgesindeki ifade çizgilerinde küçük değişiklikler mümkündür.

Boyun ve omuzlarda birkaç hafta sürebilen güçsüzlük ve ağrı.