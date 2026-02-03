Alperen Şengün intikam aldı

Alperen Şengün tek başına takım gibi

Amerikan Basketbol Ligi, NBA’de Alperen Şengün‘den bir inanılmaz performans daha

23 yaşındaki basketbolcumuz, takımı Houston Rockets’ın Indiana Pacers’ı 118-114 yendiği karşılaşmayı adeta tek başına kaldı.

Alperen, mücadeleyi 39 sayı, 16 ribaunt ve 5 ribauntla tamamlarken 25 şutunun 13’ünde isabet buldu.

NBA’de All Star’a seçilemeyen Alperen’in maç sonu açıklaması da son derece ilginçti:

“Ocak ayını geçtik, artık Şubat ayındayız. Kendime gelmem lâzım. Çok savsak bir ay geçirdim. Bundan sonra her maçı domine etmem gerek.”

Alperen, All Star’a seçilmemesine inat – Video