Karabağ, Şampiyonlar Ligi’nde şok oldu

Karabağ devlere ders veriyor

Şampiyonlar Ligi’nde kardeş ülke Azerbaycan temsilcisi Karabağ, üzücü bir sonuçla sahadan ayrıldı.

Karabağ, son karşılaşmasında Ajax’a 2-1 öne geçtiği mücadelede 4-2 yenilerek Devler Ligi’nde 7 puanda kaldı.

Azeri ekibinin gollerini 10. dakikada Camilo Duran ve 47’de Matheus kaydetti. Şu ana kadar puanı bulunmayan konuk takımın tek golü ise 39’da Kasper Dolberg’ten geldi.

Ancak Hollanda temsilcisi, 79 ve 90’da Oscar Gloukh, 83’te Anton Gaaei’nin golleriyle maçı 4-2 kazandı.

Karabağ, Şampiyonlar Ligi’nde kalan maçlarında evinde Eintracht Frankfurt ve deplasmanda Liverpool ile karşılaşacak.

Turnuvada ayın saatte oynanan bir diğer mücadelede ise İspanya’dan Villarreal, Danimarka’dan Kopenhag’a 3-2 kaybetti.

Villarreal, 2. Dakikada Mohamed Elyounoussi ve 48’de Mohamed Elias Achouri ile deplasmanda 2 kez öne geçerken 47’de Santiago Comesana ve 56’da Tanitoluwa Oluwaseyi ile ev sahibi 2-2’yi yakaladı.

Konuk Kopenhag, 90’da Cornelius’un golüyle 3-2 kazanarak sürpriz yaptı.