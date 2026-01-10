Can Yaman gözaltında mı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, ünlü isimleri de kapsayan yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma çerçevesinde İstanbul’un farklı noktalarındaki 9 mekâna gece saatlerinde eş zamanlı baskın yapıldığı belirtildi.

9 mekâna eş zamanlı baskın

Uyuşturucu soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, Bebek Otel ve Klein Phönix başta olmak üzere toplam 9 eğlence mekânına polis ekiplerince baskın düzenlendi. Operasyonun, soruşturmanın genişletilmesi doğrultusunda planlandığı ifade edildi.

Can Yaman’ın da gözaltına alındığı öne sürüldü

Gazeteci Burak Doğan’ın paylaşımlarına göre, operasyon sırasında ünlü oyuncu Can Yaman’ın da gözaltına alındığı iddia edildi. Başsavcılık kaynaklarından konuya ilişkin henüz resmi bir doğrulama yapılmadı.

Başka isimler de gözaltında

Aynı operasyon kapsamında Ceren Alper, Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam ve Nilüfer Batur Tokgöz’ün de gözaltına alınan isimler arasında yer aldığı belirtildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Soruşturma sürüyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın devam ettiği, gözaltı sayısı ve suçlamalara ilişkin detayların ilerleyen süreçte netlik kazanacağı bildirildi.

