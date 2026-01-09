Süper Kupa’ya meteoroloji ayarı

Bir dakikadan az

Süper Kupa’ya Valilik ayarı

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 10 Ocak Cumartesi günü (yarın) oynanacak Turkcell Süper Kupa 2025 finalinin başlama saatinin meteorolojik değerlendirmeler ve kulüp yetkilileriyle yapılan görüşmelerin ardından değiştirilmesine karar verildi.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda daha önce 20.30’da başlaması planlanan müsabakanın başlangıç saati, İstanbul Valiliğinin yağış ve kuvvetli rüzgara yönelik uyarıları da dikkate alınarak saat 18.45’e çekildi.

Bu arada Galatasaray’ın anlaşmaya vardığı Can Armando Güner, İstanbul’a geldi.

Borussia Mönchengladbach U19 forması giyen 18 yaşındaki Can Armando Güner, Galatasaray ile transfer görüşmelerini tamamlamak için İstanbul’a geldi.

Armando Can Güner, Galatasaray için geldi – Video