Bebek Otel’de şantaj şoku

Bebek Otel’de ünlüler kameraya alındı

Ünlülere yönelik yürütülen soruşturmada Bebek Otel‘in uyuşturucu ve fuhuş partilerinin merkezi olduğu ortaya çıkmış, otelin sahibi Muzaffer Yıldırım ile işletme müdürü Arif Altunbulak tutuklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı‘nın derinleştirdiği soruşturma kapsamında Yıldırım’ın Şişli’deki İstanbloom isimli rezidansına baskın düzenlendi.

Rezidansın alt katındaki depoda yapılan aramalarda adeta dev bir arşiv ele geçirildi.

Depoda saklanan 30’dan fazla flaş disk, yüzlerce CD ve kamera sistemlerinin kayıt cihazları bulundu. Siber güvenlik birimleri tarafından şifreli flaş disklerin bir kısmının kırılmasıyla, içerikte iş insanları, ünlü sanatçılar, oyuncular, mankenler ve fenomen isimlerin Bebek Otel’de katıldıkları partilerin görüntülerinin yer aldığı belirlendi.

Muzaffer Yıldırım’ın gözaltına alındığı rezidansa Başsavcılık talimatıyla yapılan detaylı aramada, evin kumarhaneye dönüştürüldüğü de belgelendi.

Evde gizlenmeye çalışılan bir poker masası, kumar çipleri (fişler), işaret aparatları ve hesapların tutulduğu çetele defterleri bulundu.

Kumar oynayan kişilerin kayıtlarının tutulduğu bu defterlerde, 30’dan fazla iş adamının isminin yer aldığı tespit edildi. Kumarhane ekipmanlarının yanı sıra ele geçirilen dijital arşiv, soruşturmanın seyrini değiştirdi.

İncelenen dijital materyaller, oteldeki tuzağı da gözler önüne serdi. İşletmede özellikle gizliliğe büyük önem verildiği imajı yaratılarak, ünlü isimlerin otele geldiklerinin bilinmemesi için kayıtların farklı isimlerle yapıldığı belirlendi.

Ancak bu “gizlilik” adı altında, otelin giriş-çıkışları, kat koridorları, oda girişleri ve restoran bölümüne kurulan güvenlik kameraları ile gizli kamera sistemlerinin tüm hareketliliği kaydettiği ortaya çıktı.

Oteli bir şantaj üssüne dönüştüren Yıldırım’ın, VIP partilere katılan ünlülerin görüntülerini tek tek rezidansındaki depoda arşivlediği anlaşıldı.

Rezidansın deposundan çıkan ve birçoğu gizli kameralarla kaydedilmiş olan dijital materyaller, tüm detayların deşifre edilmesi için siber birimlere teslim edildi.

Arşivde çok sayıda tanınmış ismin görüntülerinin bulunması üzerine savcılık soruşturmayı derinleştirirken, istihbarat birimleri de devreye girdi.

Muzaffer Yıldırım’ın bağlantıları mercek altına alınırken, arşivlenen bu görüntülerin yurt dışı istihbarat birimleriyle veya farklı isimlerle paylaşılıp paylaşılmadığı, görüntülerin ülke dışına servis edilip edilmediği titizlikle araştırılıyor.

