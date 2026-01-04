Trump’ın Venezuela hamlesi “America First” çizgisini tartışmaya açtı

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Ocak’ta Venezuela’ya düzenlenen hava saldırıları ve Nicolás Maduro’nun yakalanarak ülke dışına çıkarılmasının ardından, yıllardır savunduğu “America First” politikasının yeniden sorgulanmasına neden oldu.

Trump: Venezuela’yı biz yöneteceğiz

Operasyon sonrası yaptığı açıklamalarda ABD’nin Venezuela’da “güvenli ve düzenli bir geçiş sağlanana kadar” rol üstlenebileceğini söyleyen Trump, bu sözleriyle yalnızca kısa süreli bir müdahaleden değil, uzun vadeli bir angajmandan söz etti.

MAGA tabanında rahatsızlık büyüyor

Trump’ın dış müdahalelere mesafeli duruşu, onu iktidara taşıyan MAGA tabanının temel beklentilerinden biriydi. Ancak Venezuela operasyonu, bu çizginin aşıldığı yönünde eleştirilere yol açtı. Trump’ın, ABD’nin Venezuela’yı bir süre “yönetebileceğini” söylemesi, daha önce sert şekilde eleştirdiği “ABD dünyanın polisi olmamalı” söylemiyle çelişti.

Kamuoyu asker gönderilmesine karşı

Son kamuoyu yoklamaları da bu rahatsızlığı yansıtıyor. Economist tarafından yapılan ankete göre, ABD’lilerin yüzde 52’si Venezuela’da rejimi devirmek için Amerikan askerlerinin kullanılmasına karşı çıkıyor. Destek verenlerin oranı ise yüzde 22’de kaldı. Bu tablo, Trump’ın kararlarının yalnızca muhalefette değil, kendi seçmen kitlesinde de soru işaretleri yarattığını gösteriyor.

Steve Bannon’dan Irak uyarısı

MAGA hareketinin önde gelen isimlerinden Steve Bannon, operasyonun askeri açıdan hızlı ve etkili olduğunu kabul etse de, Venezuela’nın fiilen yönetilmesi fikrine mesafeli durdu. Bannon, bunun “Irak Savaşı’ndaki hataların tekrarına” yol açabileceğini belirterek, çıkış stratejisinin belirsizliğine dikkat çekti.

Tucker Carlson: Bu bir petrol savaşı

Eski Fox News sunucusu Tucker Carlson ise çok daha sert bir eleştiri getirdi. Carlson, Trump’ın etrafının “yeni muhafazakâr savaş yanlılarıyla” çevrildiğini savunarak, Venezuela müdahalesini bir “petrol savaşı” olarak niteledi. Carlson, son 80 yılda rejim değişikliğine dayalı savaşların ABD’ye fayda sağladığı tek bir örnek olmadığını söyledi.

Ben Shapiro tartışması

Carlson, muhafazakar yorumcu Ben Shapiro’nun Maduro eleştirilerine de tepki gösterdi. Shapiro’nun Venezuela’yı yalnızca ekonomik başarısızlıklar üzerinden değerlendirdiğini savunan Carlson, toplumsal ve ahlaki değerlerin muhafazakarlık açısından paradan daha önemli olduğunu dile getirdi. Carlson’a göre gerçek muhafazakârlık, önce aileyi ve toplumsal yapıyı korumayı gerektiriyor.

“America First” için kritik eşik

Trump’ın Venezuela hamlesi, ABD’nin yeniden uzun süreli dış müdahalelere mi yöneleceği sorusunu gündeme taşıdı. Hem kamuoyu yoklamaları hem de MAGA içinden yükselen eleştiriler, bu operasyonun Trump’ın siyasi kimliği açısından bir dönüm noktası olabileceğine işaret ediyor.

