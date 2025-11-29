ABD, Afgan pasaportlulara vizeyi durdurdu

ABD’de iki Ulusal Muhafız askerinin hedef alındığı ve birinin yaşamını yitirdiği saldırının ardından Washington yönetimi göçmenlik politikalarında yeni bir kısıtlamaya gitti. Dışişleri Bakanlığı, Afgan pasaport sahiplerine vize verilmesinin “immediately” durdurulduğunu duyurdu. Bakan Marco Rubio, yapılan düzenlemenin ulusal güvenlik gerekçesiyle alındığını belirtti.

Afganlara vize askıya alındı

ABD Dışişleri Bakanlığı, yayımladığı açıklamada Afgan pasaportuyla seyahat eden kişilere vize verilmesine son verildiğini duyurdu. Açıklamada, “Bakanlık, ABD’nin ulusal ve kamu güvenliğini korumak için gerekli tüm önlemleri almaktadır.” ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanı Marco Rubio da sosyal medya paylaşımında kararın hemen yürürlüğe girdiğini belirterek, “Ülkemizi ve halkımızı korumaktan daha önemli bir önceliğimiz yok.” dedi.

Saldırının faili Afgan uyruklu Lakanwal

Vize askıya alma kararı, Washington DC’de iki Ulusal Muhafız askerinin vurulduğu saldırının ardından geldi. Yetkililer, saldırının baş şüphelisinin Afgan uyruklu Rahmanullah Lakanwal olduğunu açıkladı.

Lakanwal’ın, Beyaz Saray yakınlarında görev yapan askerleri pusuya düşürdüğü ve saldırıda bir askerin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Askerler için yas

Saldırıda ağır yaralanan 20 yaşındaki Sarah Beckstrom’un yaşamını yitirdiği doğrulanırken, 24 yaşındaki Andrew Wolfe’un kritik durumda olduğu açıklandı. Trump yönetimi olayı “terör saldırısı” olarak tanımladı.

Göçmenlik işlemleri tamamen durduruldu

ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS) Direktörü Joseph Edlow, Afgan uyruklu tüm kişilerle ilgili göçmenlik işlemlerinin askıya alındığını açıkladı.

“Her başvuruyu en üst düzeyde inceleyene kadar tüm kararları durdurduk.” diyen Edlow, güvenlik taramalarının yeniden gözden geçirileceğini belirtti.

Edlow ayrıca, “tüm yeşil kart başvurularının tam kapsamlı yeniden incelenmesi” talimatını verdiğini duyurdu.

Trump yönetiminden art arda yeni sınırlamalar

Başkan Trump’ın göreve dönüşü sonrası göçmenlik politikalarında sertleşme dikkat çekiyor. Trump, son açıklamalarında Afganistan’dan 2021’de gelen kişilerin yeniden incelenmesi gerektiğini savunmuş ve “ülkeye net katkı sağlamayanların uzaklaştırılacağını” belirtmişti.

Washington’daki saldırı sonrası Afgan pasaportlular için alınan vize kararı da bu sertleşmenin son halkası oldu.

