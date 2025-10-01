Karabağ tarih yazıyor

Karabağ rastlantı değil

Şampiyonlar Ligi’nde ilk maçında 2-0 geriye düştüğü Benfica‘yı deplasmanda 3-2 yenen Azerbaycan temsilcisi Karabağ, bu sonucun tesadüf olmadığını gösterdi. Teknik direktör Gurban Gurbanov’un öğrencileri, bu kez de sahasında ağırladığı, Danimarka’nın Kopenhag takımını 2-0 mağlup etti. Mavi-beyazlılar, 28. dakikada ilk golü buldu. Abdellah Zoubir, ceza sahasında oluşan karambolde topu ağlara gönderdi. Kopenhag’da 82’de Gabriel Pereira’nın şutu direkten döndü. 83’te Emmanuel Addai skoru belirledi: 2-0. Saat 19.45’te oynanan bir diğer karşılaşmada ise İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United, Belçika’da Union St. Gilloise’yi 17. dakikada Nick Woltemade ve 43’te ve 64’te penaltılardan Anthony Gordon, 80’de Harvey Barnes’ın golleriyle 4-0 mağlup etti.

2-0

KARABAĞ-KOPENHAG

STAT: Tevfik Behramov

HAKEMLER: Serdar Gözübüyük, Erwin Zeinstra, Patrick İnia, Rob Dieperink (VAR) (Hollanda)

GOL: Abdellah Zoubir (Dk. 28), Emmanuel Addai (Dk. 83)

SARI KARTLAR: Matheus, Bayramov / Marcos Lopez

KARABAĞ: Kochalski – Matheus, Mustafazade, Medina, Caferquliyev (Dk. 90 Musa Gurbanlı) – Bicalho, Kady – Kashchuk (Dk. 70 Addai), Andrade (Dk. 78 Bayramov), Zoubir (Dk. 90 Kouakou) – Camilo Duran (Dk. 78 Akhundzade)

KOPENHAG: Kotarski – Huescas (Dk. 15 Zague), Pereira, Hatzidiakos (Dk. 69 Achouri), Lopez – Larsson, Lerager, Delaney (Dk. 78 Emil Madsen), Robert Silva (Dk. 46 Suzuki) – Moukoko (Dk. 46 Claesson), Elyounoussi