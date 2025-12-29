Ukrayna, Putin’in resmi konutuna İHA saldırısı girişiminde bulundu

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukraynafukra’nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Novgorod bölgesindeki resmi konutuna yönelik insansız hava araçlarıyla saldırı girişiminde bulunduğunu söyledi. Rusya Dışişleri Bakanı, yaşanan gelişmenin ardından Moskova’nın Ukrayna ile yürütülen müzakerelerdeki tutumunu yeniden değerlendireceğini bildirdi.

91 İHA ile Putin’in konutuna saldırı girişimi iddiası

Rus haber ajansı TASS’ın aktardığına göre Lavrov, Ukrayna’yı “devlet terörüne başvurmakla” suçladı. Lavrov, “Kiev rejimi, 28 Aralık’ı 29 Aralık’a bağlayan gece, 91 insansız hava aracıyla Rusya Devlet Başkanı’nın Novgorod bölgesindeki resmi konutuna saldırı girişiminde bulundu. Saldırı sonucunda herhangi bir can kaybı, yaralanma ya da maddi hasar meydana gelmedi” ifadelerini kullandı.

Lavrov, saldırıda kullanılan tüm İHA’ların Rus hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini de sözlerine ekledi.

Müzakerelerden çekilme yok, tutum değişebilir

Rusya’nın bu saldırı girişimine rağmen Ukrayna konusundaki müzakerelerden tamamen çekilmeyeceğini belirten Lavrov, Moskova’nın diplomatik yaklaşımında değişikliğe gidebileceğinin sinyalini verdi. Lavrov, “Rusya’nın müzakere yaklaşımı, Kiev rejiminin devlet terörizmi politikasına kesin geçişi dikkate alınarak yeniden gözden geçirilecektir” dedi.

Misilleme mesajı

Lavrov, Rusya’nın söz konusu saldırıya karşılık vereceğini de dile getirerek, “Putin’in devlet konutuna yönelik saldırı girişiminin ardından Rusya’nın misilleme hedefleri ve zamanlaması belirlenmiştir” açıklamasında bulundu.

