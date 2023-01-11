Paris’te Bıçaklı Saldırı: Yaralılar Var

Paris’te bıçaklı saldırıda çok sayıda kişi yaralandı. Paris’teki Gare du Nord tren istasyonunda bıçaklı bir saldırgan 1’i polis 5 kişiyi yaraladı.

Basında çıkan haberlere göre, bu sabah Paris’teki Gare du Nord tren istasyonunda bir adam bıçaklı saldırıda çok sayıda kişiyi yaraladı.

Yayın kuruluşu BFMTV’nin polis kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, saldırgan güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi. Bölge kordon altına alınırken, tren trafiği kısmen aksadı.

İçişleri Bakanı Gérald Darmanin acil servislere teşekkür ederken olayın araştırıldığını duyurdu.

Polis henüz açıklama yapmazken tren seferlerinin yeniden başladığı bildirildi.

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