Onana Transferi: “Çok Büyük Menajerlik Oyunu Var”

Beşiktaş yanlış Onana’yı mı transfer etti yoksa başkan Çebi’ye başka Onana mı anlatıldı. Onana transferi Beşiktaş’ta gündem yaratmaya devam ediyor.

NationalTurk yorumcusu Müslüm Gülhan BirGün TV’de Onnik Azinyan ile çıktığı yayında Onana transferi hakkında ilginç saptamalarda bulundu.

Gülhan’ın Onana transferi hakkındaki açıklamaları şöyle;

“Başkanın açıklamasına karşın Hürser Tekinoktay bir tweet attı. Başkan dedi ki “Kimler istemedi ki Onana’yı”.

Hürser Hoca da “Sizin bahsettiğiniz Onana o değil. O Hoffenheim’dan yetişen Everton’a giden Onana” dedi.

İkisinin arasında fark var size hangisini gösterip hangisini sattılar diye ironi yaptı. Çünkü başkanın o açıklaması alınan oyuncu açısından kaygı verici bir açıklama.

Başkan sürecin ne kadar içinde ne kadar var ne kadar yok kestiremedim. Burada çok büyük bir menajerlik oyunu var.

Burak Yılmaz Lille’de oynarken iki Onana da oradaydı. Burak Yılmaz alınacak Onana’nın nasıl bir topçu olduğunu biliyor.

Onana transferi için 4 milyon euro veriyorlar. Fransız gazeteleri 5.3 milyon euro diye yazıyor. Kendisine de yanılmıyorsam yıllık 2.5 milyon euro vermişler.

4 yıllık anlaşmadan 10 milyon euro. 15.3 milyon euro kariyeri orta sınıfın altında bir oyuncuya para verildi.

Ortada Bir Şey Yokken Burak Yılmaz’ı Neden Savundunuz?

Bu transfer değil. Bu menajerin Beşiktaş üzerinden bir dizaynı. Bir tane menajer yok. Fransa’da menajerler var, Türkiye’de menajerler var. Hangi antrenörün menajeri devrede bunların hepsinin açıklanması gerekiyor.

Ceyhun Kazancı Hürser hocanın açıklamasından sonra “böyle bir şey olamaz” diye hemen açıklama yaptı.

Daha sonra ortada Burak Yılmaz’ın ismi hiç geçmezken “Burak Yılmaz görüş bildirmedi” dedi. Hiç kimse Burak’ı konuşmazken kaygıdan dolayı hemen çıktı Burak Yılmaz’ı savunmaya kalktı.

Arkasından Şenol Güneş Trabzon maçından sonra hemen Demir Ege’yi oynattı. Onana’yı kadroya almadı. Şenol Güneş de koruma pozisyonuna geçti.

Onana da evinde Lens maçını izledi.

Onana Transferi 15.3 Milyon Euroluk Bir Sıkıntı

Burada büyük bir sıkıntı var. 15.3 milyon euroluk bir sıkıntı.

Ahmet Nur Çebi çıkmış “hoca biliyorsa bize niye söylemedi” diyor. Bu hocanın işi değil. Siz başkansınız siz transfer ediyorsunuz. Menajerlerle siz görüşüyorsunuz. Sportif Direktör var orada. Altında da sizin imzanız var.

Muhakkak surette bu sürecin açıklanması lazım. Kim bu işin içinde, kim transfer etti, Onana’yı kim seyretti, kim referans verdi?

Herkes şu anda kendini korumaya çalışıyor.

Altyapınızda Emirhan ondan daha iyiydi. Ege şimdi geldi ondan daha iyi. Emirhan’ı satıp bunu almanız akıllara zarar bir şey. Hele hele elinizde Ege varken. 18-19 yaşındaki oyuncuyu mu yatırım diye lanse edersiniz 23 yaşındaki oyuncuyu mu?

Bir de kendi oyuncunuz. Sıfır maliyet. Aldığınız rotasyon oyuncusu. Lille’den Bordeaux’ya transfer olduğunda küme düştü. Lens’teki 4 orta saha oyuncusunu çıkarın Onana orada çıplak kalır.

Burada siz 500 bin euroya alacağınız oyuncuya 4 milyon euro niye veriyorsunuz?

Bunun açıklanması ve denetlenmesi lazım. Kim aldı kimin sorumluluğu var? Burada ciddi bir menajerlik pazarı var. Bunu kim organize ediyor?”

Futbolda Onana tartışması. Beşiktaş, yanlış Onana’yı mı aldı?

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