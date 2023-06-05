Polonya’da Yüzbinlerce Kişi Sokağa Döküldü

Polonya’da birçok kişi muhalefetin hükümeti protesto çağrısına uyarak meydanlara döküldü. Protestoların sebebi sonbaharda yapılacak milletvekili seçimlerini büyük ölçüde etkileyebilecek bir yasa tasarısı.

Polonya’da yüz binlerce kişi, ulusal muhafazakâr iktidar partisi PiS’in politikalarına karşı sokaklara döküldü.

Organizatörler, 1989’da komünizmin çöküşünden bu yana düzenlenen en büyük eylem olduğunu söylüyor. Organizatörlerin bir sözcüsü, şehir yönetiminden aldığı bilgilere dayanarak, katılımcı sayısını yarım milyon olarak verdi. Onet haber portalı, yürüyüşün zirvesinde en az 300.000 katılımcı bildirdi.

Protesto yürüyüşüne katılanlar Varşova’nın merkezinde kalabalıklaştı. Göstericiler, “Avrupa, PiS için özür dileriz”, “Abrakadabra – PiS ürkütücüsü gitti” ve “Pisuardaki PiS” yazılı posterler taşıdı.

Gösteriye Nobel Barış Ödülü sahibi ve Solidarnosc sendikasının eski başkanı Lech Walesa da katıldı.

Liberal-muhafazakar Sivil Platform’dan eski Başbakan ve muhalefet lideri Donald Tusk protesto çağrısında bulundu. Ancak diğer muhalefet partileri de çağrıya katıldı.

4 Haziran, Polonya için önemli bir tarih: İlk kısmen özgür seçimler 4 Haziran 1989’da yapıldı. Demokrasi hareketinin ve Solidarnosc sendikasının bir zaferi, aynı zamanda komünist yönetimin sonunun da habercisiydi.

Tusk, “Bugün tüm Polonya, tüm Avrupa, tüm dünya bizim ne kadar güçlü olduğumuzu, kaçımızın 30-40 yıl önceki gibi özgürlük ve demokrasi için savaşmaya hazır olduğunu görmesi için buradayız.” dedi.

Protestolar, Rus nüfuzunu araştırmak için bir komisyon kurulmasını öngören yeni bir yasaya da yönelik. Eleştirmenler, PiS’i parlamento seçimlerinden birkaç ay önce bu yasayı Rusya yanlısı oldukları iddiasıyla muhalif siyasetçileri yasaklamak için kullanmak istemekle suçluyorlar.

Komisyon, kamu görevlilerinin 2007-2022 yılları arasında Rusya’nın etkisi altında Polonya’nın güvenliğini tehlikeye atan kararlar alıp almadığını araştıracak.

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