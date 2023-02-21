Son Dakika: Rusya Nükleer Anlaşmasından Çekildi

Vladimir Putin, ülkesinin stratejik saldırı silahları anlaşmasına katılımını sonlandırdığını açıkladı.

Parlamento üyeleri, kabine üyeleri ve üst düzey bürokratların katıldığı Federal Meclis konuşmasında mesajlar veren Putin, nükleer silahların azaltılmasına ilişkin anlaşmayla ilgili aldıkları kararı duyurdu.

Rusya’nın “New START” olarak bilinen söz konusu anlaşmayı askıya aldığını söyleyen Putin, ABD ve NATO’ya Rusya’nın nükleer tesislerini denetleme izni vermeyeceklerini vurgulayarak “Bugün Rusya’nın stratejik saldırı silahları anlaşmasına katılımını askıya aldığını duyurmak zorundayım. ABD yeni nükleer silahları denerse Rusya da yanıt olarak kendi silahını deneyecektir. Savunma Bakanlığı’na teste hazır olmaları talimatını verdim” diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, geçen kasım ayından yaptığı açıklamada, ABD ile Rusya’nın, nükleer silahları azaltmayı hedefleyen “New START” anlaşması kapsamında karşılıklı denetlemeleri yeniden başlatmak üzere yakın zaman içinde istişare görüşmeleri yapacağını açıklamıştı.

2010’da imzalanan anlaşma, iki ülkenin konuşlandırılmış stratejik nükleer savaş başlığını en fazla 1550 olarak sınırlandırmıştı. Anlaşma uyarınca fırlatma rampaları ve ağır bombardıman uçaklarının sayısı da en fazla 800 olarak belirlenmişti.

ABD Başkanı Joe Biden, göreve geldikten kısa bir süre sonra, Ocak 2021’de iki ülke anlaşmayı 2026’ya uzatmıştı.

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