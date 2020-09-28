Düello Öncesi Doping Testi İstedi!

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Trump, “Salı günü canlı yayın tartışması öncesinde ya da sonrasında uykucu Joe Biden’a doping testi yapılmasını talep edeceğim. Haliyle bana da yapılmasını kabul ediyorum” ifadelerini kullandı.

Joe Biden’ı tutarsızlıkla ve inişli çıkışlı performans gösterdiğiyle suçlayan Trump, bunun doping nedeniyle olabileceğini ileri sürdü.

3 Kasım’daki başkanlık seçimleri öncesi Trump ve rakibi Biden ilk canlı yayın tartışmasını 29 Eylül’de yapacak.

Ohio eyaletinin Cleveland kentinde yapılacak ilk tartışmanın moderatörlüğünü ise Fox TV Sunucusu Chris Wallace yapacak.