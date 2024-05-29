Kuzey Kore, Güney Kore’ye çöp dolu balonlar gönderdi

Kuzey Kore’den Güney Kore’ye “balon misillemesi” geldi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı’ndan (JCS) yapılan açıklamada, Pyongyang’ın gece saatlerinde çöp dolu 150’den fazla balonu Güney Kore’nin sınır bölgelerine gönderdiği bildirildi. Açıklamada, “Kuzey Kore’nin bu eylemleri uluslararası hukuku açıkça ihlal etmekte ve halkımızın güvenliğini ciddi şekilde tehdit etmektedir. Kuzey Kore’ye insanlık dışı ve kaba eylemlerini derhal durdurma çağrısı yapıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Ülkeye ulaşan balonların plastik şişeler, piller, ayakkabı parçaları ve gübre gibi çeşitli atıklar taşıdığı kaydedildi. Askeri yetkililerin gerekli analizleri yapmak üzere çöpleri topladığı belirtildi. 2016 yılında Kuzey Kore tarafından gönderilen benzer balonlar nedeniyle bir aracın ve bir evin çatısının hasar gördüğünü hatırlatan yetkililer, sınır bölgelerinde yaşayan sakinlere dikkatli olma, şüpheli cisimlere dokunmama ve güvenlik güçlerine ihbarda bulunma çağrısı yaptı.

Güney Kore ordusu, ülkenin Müşterek Kurmay Başkanlarına (JCS) göre, Salı gecesinden itibaren Kuzey’den “büyük miktarda balon” geldiğini fark etmeye başladı ve Çarşamba sabahı itibarıyla 150’den fazla balon tespit etti.

JCS tarafından yayınlanan fotoğraflar, iki dev balonun taşıdığı plastik poşetleri, bazı kırık paketlerin plastik parçalarını, kağıt parçalarını ve kir gibi görünen şeyleri yollara ve kaldırımlara saçtığını gösteriyor.

JCS, balonların şu ana kadar “pislik ve çöp” içerdiğini ve devlet kurumları tarafından analiz edildiğini belirterek, ordunun Birleşmiş Milletler Komutanlığı ile işbirliği yaptığını da sözlerine ekledi.

Açıklamada, “Kuzey Kore’nin eylemleri açıkça uluslararası hukuku ihlal ediyor ve vatandaşlarımızın güvenliğini ciddi şekilde tehdit ediyor” denildi. “Kuzey Kore’nin balonlarından doğacak tüm sorumluluk tamamen Kuzey Kore’ye ait olup, Kuzey Kore’yi insanlık dışı ve düşük seviyeli eylemlerini derhal durdurması konusunda sert bir şekilde uyarıyoruz.” denildi.

Yerel yönetimler ayrıca kuzey Gyeonggi ve Gangwon eyaletlerinde yaşayanlara “tanımlanamayan nesneler” konusunda uyarıda bulunmak için mesajlar gönderdi ve açık hava etkinliklerine karşı tavsiyelerde bulundu. JCS, paketlerin yerleşim alanlarına, havalimanlarına ve otoyollara zarar verme riski taşıdığını söyledi.

Kuzey Kore misilleme uyarısı yapmıştı

Kuzey Kore Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Kim Kang İl, geçtiğimiz pazar günü yaptığı yazılı açıklamada, Güney Koreli aktivistler tarafından balonlarla ülkeye gönderilen propaganda broşürlerini “aşağılık bir psikolojik savaş” olarak nitelemişti. “Balonlarla bildiri dağıtmak, askeri amaçlar için kullanılabilecek tehlikeli bir provokasyondur” diyen Kim, “Güney Kore tarafından sınır bölgelerimize gönderilen broşür ve diğer çöplere misliyle karşılık verilecektir” ifadelerini kullanmıştı.

Güney Kore‘de düşük doğum oranı sebebiyle nüfus yaşlanıyor. Bu sebeple ülkede yeni bir bakanlığın kurulacağı açıklandı.

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