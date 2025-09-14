Kim Yo-Jong’dan sert uyarı: Güç gösterileri kötü sonuçlar doğurur

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un kız kardeşi ve Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Yo-jong, ABD, Güney Kore ve Japonya’nın bölgede düzenlemeye hazırlandığı “Özgürlük Sınırı” ve “Demir Topuz” tatbikatlarına yönelik yazılı açıklamasında, bu tür askeri faaliyetlerin Kuzey Kore karşıtı çatışmacı politikaların devamı olduğunu vurguladı.

Kim Yo-Jong: Tehlikeli bir fikir

Kim, “Ülkemiz yakınlarında, yani yanlış yerde yapılacak pervasız güç gösterileri, kaçınılmaz olarak kendileri açısından kötü sonuçlar doğuracaktır” ifadelerini kullandı. ABD, Güney Kore ve Japonya’nın söz konusu tatbikatlarla nükleer caydırıcılığı artırmayı amaçladığını hatırlatan Kim, bu yaklaşımı “tehlikeli bir fikir” olarak nitelendirdi.

Eş zamanlı tatbikatlar başlıyor

ABD, Güney Kore ve Japonya, 15-19 Eylül tarihleri arasında Jeju Adası’nın doğu ve güneyindeki uluslararası sularda ortak “Özgürlük Sınırı” tatbikatını düzenleyecek. Aynı tarihlerde Güney Kore ve ABD ayrıca entegre nükleer-konvansiyonel masaüstü tatbikatı olan “Demir Topuz”u da gerçekleştirecek. Bu iki tatbikatın, Kuzey Kore’nin artan askeri tehditlerine karşı güvenlik işbirliğini güçlendirmeyi hedeflediği belirtildi.

