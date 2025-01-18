Bulgaristan’da tren kazası sonrası üst düzey istifalar

Sofya yakınlarındaki Svetovrachene ve Kremikovtzi istasyonları arasında iki yük treninin kafa kafaya çarpışması sonucu gerçekleşen kazada, iki makinist hayatını kaybetti, altı kişi yaralandı. Trenlerden biri Bulgaristan Devlet Demiryolları’na (BDZ) aitken, diğeri özel bir şirkete aitti. Trenlerde hurda demir ve mobilya yüklü olduğu öğrenildi.

Sinyalizasyon Hatası Kazaya Neden Oldu

Kazanın sinyalizasyon hatasından kaynaklandığı belirtilirken, olay yerine beş itfaiye ekibi, iki kurtarma ekibi, ambulanslar ve polis gönderildi. Yaralılar Sofya’daki hastanelere sevk edildi.

Üst Düzey Yöneticiler İstifa Etti

Kaza sonrası Ulaştırma Bakanı Krasimira Stoyanova, Ulusal Demiryolu Altyapı Şirketi Başkanı Stoyan Stoyanov ve BDZ Yük Taşımacılığı Müdürü Hristian Krastev’in istifalarını talep etti. Yeni Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma Bakanı Grozdan Karacov, istifaları kabul etti.

Stoyanov’un yerine Aleksandır Vetskov, Krastev’in yerine ise Çavdar Trendafilov atandı.

Başbakan Araştırma Ekibi Görevlendirdi

Başbakan Dimitar Glavchev, kazanın nedenlerinin detaylıca incelenmesi için bir araştırma ekibi oluşturdu. Ulaştırma ve İletişim Bakan Yardımcısı Biser Minchev’in de görevden alınması önerildi.

Bulgaristan 2 Temmuz’a kadar Karadeniz Mayın Karşı Tedbir Grubu’nun dönüşümlü komutasını üstlendi.

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