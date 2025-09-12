Charlie Kirk suikastının ardından ortaya atılan şarkı iddiası kafaları karıştırdı

Donald Trump’ın yakın müttefiki ve aşırı sağ görüşleriyle tanınan aktivist Charlie Kirk, çarşamba günü Utah Valley University kampüsünde yaptığı konuşma sırasında silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Yetkililer saldırganı yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlatırken, sosyal medyada olayla ilişkilendirilen bir SoundCloud şarkısına dair ortaya atılan iddialar tartışma yarattı.

Sosyal medyada yayılan iddialar

Bazı kullanıcılar, “Charlie Kirk Dead at 31” adlı şarkının Ağustos 2025’te Skye Valadez adlı Utah merkezli bir müzisyen tarafından yüklendiğini öne sürüyor. İddiaya göre Valadez’in hesabında konum olarak önce Ogden, Utah yazarken, saldırının ardından “leave me alone” (beni rahat bırakın) olarak değiştirildi.

Resmi makamlar doğrulamadı

Bu iddiaların doğruluğuna ilişkin herhangi bir kanıt bulunmuyor ve ne Valadez ne de yakın çevresinden biri kamuoyuna açıklama yaptı. Ayrıca kolluk kuvvetleri Valadez’in soruşturmayla bağlantılı olduğuna dair herhangi bir bilgi paylaşmadı ve şu ana dek olaya ilişkin herhangi bir şüpheli ismi açıklanmadı.

Charlie Kirk soruşturması sürüyor

Charlie Kirk’ün öldürülmesi, Amerika Birleşik Devletleri’nde yükselen siyasi şiddet endişelerini yeniden gündeme taşıdı. Yetkililer saldırganın kimliğini tespit etmek için delil toplama ve tanık ifadelerini alma çalışmalarına devam ederken, kampüs hâlâ kapalı tutuluyor.

