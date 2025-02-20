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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.

Aslı20/02/2025
124 Bir dakikadan az
. 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.
. 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.
Seyşeller

Trendyol Süper Lig’de 25. hafta heyecanı başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu, haftanın kritik karşılaşmalarını yönetecek hakemleri açıkladı. Büyük bir mücadeleye sahne olacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde düdük çalacak isim Slovenya Futbol Federasyonu’ndan Slavko Vincic oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 ikas Eyüpspor-Beşiktaş: Muhammet Ali Metoğlu

20.00 Sipay Bodrum FK-Atakaş Hatayspor: Ali Şansalan

22 Şubat Cumartesi:

13.30 Net Global Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor: Zorbay Küçük

16.00 Onvo Antalyaspor-Kasımpaşa: Adnan Deniz Kayatepe

19.00 Reeder Samsunspor-Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler

23 Şubat Pazar:

13.30 Bellona Kayserispor-Göztepe: Cihan Aydın

16.00 Corendon Alanyaspor-Adana Demirspor: Ozan Ergün

19.00 Trabzonspor-Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan

24 Şubat Pazartesi:

20.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Slavko Vincic

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Aslı20/02/2025
124 Bir dakikadan az
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