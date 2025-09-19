DünyaEn Son HaberlerTürkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Trump’tan davet

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 25 Eylül'de görüşeceğini açıkladı

Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aramız her zaman iyi

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Beyaz Saray’da ağırlayacağını duyurdu. Trump, sosyal medya sitesi Truth’tan yaptığı resmi paylaşımda, “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı 25 Eylül’de Beyaz Saray’da ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağım. Kendisiyle aralarında Boeing uçakları, ana F-16 anlaşması ve F-35 görüşmeleri başta olmak üzere çalıştığımız konuları pozitif bir şekilde sonuçlandırmayı umuyoruz. Başkan Erdoğan ve ben daima çok iyi ilişkiler içerisinde olduk. Onu 25 Eylül’de görmek için sabırsızlanıyorum” ifadelerini kullandı.

