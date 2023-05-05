Curaçao: Karayipler’deki Hollanda Adası

Bembeyaz kumlu plajları, turkuaz suları, büyüleyici sualtı dünyası ve oldukça Avrupai görünümlü başkenti ile dikkat çeken Curaçao Hollanda Krallığı’nı oluşturan ülkelerden biri.

Karayipler’deki Curaçao adası, Aruba ve Bonaire’i de içeren ABC adalarının “C”sidir. Üçü de Hollanda’nın özerk bir parçası. Curaçao’nun adını nereden aldığı tam olarak belli değil. Bazıları ismin adaya “Corazon” (kalp) adını veren İspanyollardan geldiğini söylüyor.

Venezuela kıyılarının 60 kilometre kuzeyinde Aruba ile Bonaire adaları arasında bulunan ada, 1499’da İspanyol Alonso de Ojeda tarafından keşfedildi.

Ada keşfedildiğinde yerliler için sonuçlar korkunçtu: Adalarda yaşayan insanlar zorunlu işçi haline getirildi. 1634’te Hollanda Batı Hindistan Şirketi adayı ele geçirdi ve Peter Stuyvesant adanın valisi oldu. Hollanda Antilleri’nin ulusal derneği ancak 2010 yılında feshedildi ve Curaçao, Hollanda Krallığı içinde bağımsız bir federal devlet haline geldi.

Felemenkçe bugün hala resmi dildir, ancak İngilizce ile rahatça iletişim kurabilirsiniz. Yerel halk arasında yaygın olan Papiamentu dili de adada yaygın olarak kullanılıyor.

Curaçao’da Turizm

Tüm Karayipler’de olduğu gibi turizm, Curaçao için de önemli bir rol oynamakta. Hollanda’nın başkenti Amsterdam’dan Curaçao Uluslararası Havaalanı’na günlük uçuşlar yapılıyor. Dolayısıyla Amsterdam aktarması ile Curaçao’ya ulaşım kolay.

İklim hoş, yıllık ortalama sıcaklık 28 derece, su sıcaklığı ise 26,8 derece.

Curaçao’da yeterince yağmur yağmadığı için yemyeşil ormanlar yok. Bazı yerlerde manzara çorak görünüyor ama yakından bakarsanız her yerde yaşamı keşfedeceksiniz. Adada 450 bitki türünün yanı sıra iguana, Curacao geyiği gibi hayvanlar ve 200’e yakın kuş türü bulunmakta.

Sualtı dünyası da en az onun kadar büyüleyici. Adada resiflere dalış yapabileceğiniz 70 dalış noktası bulunuyor.

Curaçao’da rüya gibi plajlar

Curaçao’nun ana cazibe merkezi plajlardır. Popüler yüzme noktaları arasında Blue Bay Plajı, Cas Abao, Jeremi, Kenepa ve Klein Curaçao yer alır.

Issız küçük ada Klein Curaçao’daki plajlar ülkenin en beyaz kuma sahip plajları. Bu arada Curaçao’da kadınların üstsüz güneşlenmesi yasak. Bazı plajlar ücrete tabidir ve yalnızca birkaçı aşırı kalabalıktır.

Curaçao’nun başkenti Willemstad

Curaçao’nun başkenti Willemstad, haklı olarak adanın en gözde cazibe merkezlerinden biri.

Renkli ve süslü evler biraz Amsterdam’daki binaları andırıyor. Şehir merkezi 1997’den beri Unesco Dünya Mirası Listesi’nde.

Punda, Otrobanda, Scharloo ve Pietermaai’nin tarihi bölgeleri özellikle büyüleyicidir. Curaçao’ya gelen herkes, adını adadan alan turunç likörünü mutlaka denemelidir.

Sadece mavi değil, diğer renklerde de elde edebileceğiniz gibi kahve, rom ve diğer çeşitleriyle de karıştırabilirsiniz. Curaçao likörünün tadına bakan herkes, gelecekte Avrupa’da bilinen likörü hor görecektir.

YUNANİSTAN KİRA GARANTİLİ GOLDEN VİSA PROJESİ

Bunu paylaşabilirsiniz Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

LinkedIn

