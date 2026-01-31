ABD-İran savaşı başlıyor

ABD Başkanı Trump: Anlaşma olmazsa göreceğiz!

ABD, İran’a olası bir saldırı için Orta Doğu’daki askeri varlığını artırmaya, Başkan Donald Trump da Tahran’a yönelik tehditlerine devam ederken, Amerikan basınından çarpıcı bir iddia geldi.

Haberlerde Trump‘ın, en erken pazar sabahı İran’a yönelik bir saldırı emri verebileceği öne sürüldü. ABD yönetiminin, söz konusu saldırıya hazırlık amacıyla bölgede bulunan bir müttefikini bilgilendirdiği de iddialar arasında yer aldı. Saldırınının temel hedefinin ise İran’da rejim değişikliği olduğu öne sürüldü.

Beyaz Saray’daki bir başkanlık kararnamesi imza töreninde, İran’a ilişkin gündemi değerlendiren Trump, “Şu anda İran’a çok fazla sayıda gemi gönderiyoruz. Umarım bir anlaşma yapabiliriz. Anlaşma yaparsak bu iyi olur; anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz.” ifadesini kullandı.

Büyük filo, İran’a yaklaşıyor

Başkan Trump ayrıca, İran’a doğru ilerleyen Amerikan filosunun Venezuela için Karayipler’e gönderdiklerinden daha büyük olduğunu da sözlerine ekledi.

Trump, Tahran yönetiminin anlaşmaya yanaştığını ancak bunun için kesin bir son tarih açıklamayacağını dile getirdi. Basın mensuplarının, ” İran’a anlaşmaya varılması için bir son tarih veriyor musunuz?” sorusuna yanıt veren Trump, “Bunu sadece onlar biliyor” ifadelerini kullandı.

Trump’ın açıklamalarının ardından ülke basını tarafından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İran’ın, ABD’nin sunduğu şartları kabul etmediği ve taraflar arasındaki gerilimin yeniden tırmandığı öne sürüldü. Söz konusu haberlerde Trump’ın, en erken pazar sabahı İran’a yönelik bir saldırı emri verebileceği ifade edildi.

Haber platformu Drop Site’ın ismini açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı bilgiye göre, yönetim, söz konusu saldırıya hazır olunması için bölgede bulunan İsrail’i de bilgilendirdi.

İran: Bu kez hazırlıklıyız

ABD’nin İran’dan talepleri;

1. Bütün kaynakların (petrol, doğal gaz, …) bizim kontrolümüzde olacak.

2. Nükleer programını sonlandıracaksın.

3. Zenginleştirilmiş uranyumun tamamını bize teslim edeceksin.

4. Balistik füzelerinin kapasitesini düşüreceksin ve menzillerini de İsrail’i vuramayacak şekilde sınırlandıracaksın.

5. Vekil unsurları (Hizbullah, Husiler, Haşdi Şaabi ve Hamas, …) desteklemekten vazgeçeceksin.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi ise şunları söyledi:

Önceki savaştan çok iyi dersler çıkardık ve bu sefer daha hazırız.

Şu anda balistik füzelerimiz yerleştirilmiş durumda. Eğer bir saldırı olursa ABD’ye şok edici, keskin ve çok güçlü bir yanıt vereceğiz.

