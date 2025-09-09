Gazze’ye yola çıkan Sumud Filosu’nun ana teknesine Tunus’ta dron saldırısı

Gazze’ye denizden yardım ulaştırmayı ve İsrail ablukasını kırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu’na saldırı düzenlendi. Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Tunus’un Sidi Busaid Limanı’nda filonun ana teknesine insansız hava aracıyla saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu. Yangın çıkan geminin hasar aldığı belirtilirken, filoya ait diğer teknelerin de korunmaya ihtiyacı olduğu ifade edildi.

Liman giriş-çıkışlara kapatıldı

Saldırı sonrası güvenlik güçleri liman bölgesinde önlem alarak araç ve yaya girişini kapattı. Tunus makamlarından ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

“Tekneye yangın çıkarıcı madde atıldı”

Tunus Deklarasyonu İcra Üyesi Vail Nevvar, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında, teknedeki aktivistlerden alınan bilgilere göre drondan yangın çıkarıcı bir maddenin fırlatıldığını söyledi. Nevvar, saldırının İspanya’dan gelen gemilerden birini hedef aldığını belirtti.

Sumud Filosu 10 Eylül’de hareket etmeyi planlıyor

31 Ağustos’ta İspanya’dan yola çıkan ve 44’ten fazla ülkenin desteğini alan Küresel Sumud Filosu’nun, Tunus’a ulaşan teknelerle birleşerek 10 Eylül Çarşamba günü Gazze’ye doğru yola çıkması planlanıyor. Filoya katılmak için aralarında çok sayıda Türk’ün de bulunduğu farklı ülkelerden yaklaşık 150 aktivist Tunus’ta bekliyor.

“Sumud”un anlamı

Arapça’da “kararlılık” veya “sarsılmaz azim” anlamına gelen “Sumud” kavramı, 1967’deki Altı Gün Savaşı sonrası Filistin halkı için direnişin sembolü haline geldi. Filistin kimliğinin korunması, kültürün yaşatılması ve şiddet içermeyen direniş yöntemleri bu kavramla özdeşleşti.

