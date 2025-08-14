Ekrem İmamoğlu hastaneye götürüldü

Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sağlık sorunları nedeniyle yeniden hastaneye götürüldü. Bel ağrısı şikâyetiyle bugün ikinci kez hastaneye sevk edilen İmamoğlu’nun, kontroller kapsamında belinden manyetik rezonans görüntüleme (MR) çekildiği öğrenildi.

Ekrem İmamoğlu daha önce de muayene edilmişti

Ekrem İmamoğlu, 25 Temmuz sabahı da aynı şikayetlerle cezaevi yönetimi tarafından Silivri Devlet Hastanesi’ne götürülmüş ve burada muayene edildikten sonra tekrar cezaevine geri dönmüştü.

CHP’den açıklama

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada İmamoğlu’nun sağlık durumuna ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı: “125 gündür haksız yere Silivri’de tutsak edilen Ekrem Başkanımız, bazı sağlık problemleri sebebiyle hastanede kontrolden geçti. Durumu iyi, merak etmeyin, hepinize selamı var.”

