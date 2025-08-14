Avukat Rezan Epözdemir “Rüşvete aracılık”tan tutuklandı

Türkiye’nin yakından takip ettiği kritik davaların avukatı Rezan Epözdemir, hakkında yürütülen “rüşvet”, “siyasi-askeri casusluk” ve “FETÖ/PDY’ye yardım” soruşturmaları kapsamında adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinde suçlamaları reddeden Epözdemir, “Zehirli ağacın meyvesi de zehirlidir, deliller hukuka aykırıdır” dedi.

Rezan Epözdemir için rüşvet İddiası

Savcılık, 2021 yılında savcı C.Ç. ile birlikte bir tahliye işlemi karşılığında 150 bin dolar rüşvet alındığı iddiasını gündeme getirdi. Epözdemir, bu suçlamaları kabul etmedi. Ancak nöbetçi sulh ceza hâkimliği, “rüşvete aracılık etmek” suçundan tutuklama kararı verdi.

Casusluk dosyası ve yabancı ajan fotoğrafı

Basına yansıyan Mossad ve CIA bağlantılı isimlerle aynı masada çekilen fotoğraf da savcılık tarafından gündeme getirildi. Rezan Epözdemir, söz konusu buluşmaya CHP’li Gürsel Tekin’in ricasıyla kısa süreli katıldığını savundu. HTS kayıtları ise mekânda daha uzun süre bulunduğunu ortaya koydu.

“Deliller Hukuka Aykırı”

Epözdemir’in ofisinde bulunan 2 milyon 490 bin TL’lik bonolar için “C.Ç.’ye verdiğim borca dair belgedir, hukuksuz aramayla elde edildiği için delil olamaz” açıklaması yaptı.

Mahkeme, rüşvet soruşturması kapsamında tutuklama kararı verdi. Casusluk ve FETÖ dosyasında ise “adli kontrol” talebi reddedildi. Soruşturmaların devamında Epözdemir’in yabancı bağlantıları ve HTS kayıtları üzerinden incelemeler derinleştirilecek.

