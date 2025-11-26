İmran Han öldürüldü mü?

İmran Han yolsuzluk iddiasıyla hapsedilmişti

Ağustos 2018’den Nisan 2022’ye kadar Pakistan Başbakanlığı görevini yürüten aynı zamanda dünyaca ünlü eski bir kriket oyuncusu olan İmran Han ile ilgili iddialar tüyler ürpertti.

İmran Han, Khan, 5 Ağustos 2023’te Lahor’da polis tarafından tutuklanmış ve başbakanlık görevini kötüye kullanarak uluslararası ziyaretleri sırasında aldığı 140 milyon rupi değerindeki devlet hediyelerini alıp sattığı suçlamasıyla üç yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Daha sonra 14 yıl hapis cezası daha almıştı.

Üç haftadır yakınları ile görüştürülmeyen İmran Han’ın suikast sonucu öldürüldüğü iddiası ortaya atılırken cesedine ait olduğu iddia edilen bir fotoğraf hızla sosyal medyada yayıldı.

Bunun üzerine İmran Han’ın kız kardeşi Noreen ve taraftarları cezaevi önünde protesto gösterisi başlattı.

İmran Han’ın feci şekilde dövülerek ya da zehirlenerek öldürüldüğü öne sürülüyor.