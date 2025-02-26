Shakira sağlık sorunları nedeniyle konserini iptal etti

Dünyaca ünlü Kolombiyalı şarkıcı Shakira, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bir haftada ikinci kez konser iptali yapmak zorunda kaldı. Las Mujeres Ya No Lloran turnesi kapsamında 24 Şubat’ta Medellín, Kolombiya’da sahne alması planlanan konser, sahne güvenliği endişeleri nedeniyle ertelendi.

Shakira’nın konseri iptal edildi

Konser organizatörü Paramo Presenta, sahne kurulum sürecinde çatının zarar gördüğünü ve bunun sanatçının, ekibin ve seyircilerin güvenliğini riske attığını açıkladı. Açıklamada, “Shakira ve ekibiyle birlikte çalışarak yeni bir tarih belirlemeyi umuyoruz. Bu kararın hayranları üzdüğünü biliyoruz ancak önceliğimiz herkesin güvenliği” denildi.

Shakira, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada hayranlarına duyduğu üzüntüyü dile getirerek, “Medellín halkım! Sahneye çıkamamak beni derinden üzüyor. Çocuklarım bu şehri görmek için çok heyecanlıydı ve ben de sizlerle tekrar buluşmayı sabırsızlıkla bekliyordum. Yeni bir tarihte buluşacağımıza eminim” dedi.

Sağlık sorunları devam ediyor

Bu haber, ünlü sanatçının bir hafta önce yaşadığı sağlık problemi nedeniyle hastaneye kaldırılmasının hemen ardından geldi. “Dün gece karın ağrısı nedeniyle acil servise gitmek zorunda kaldım ve şu an hastanedeyim” açıklamasını yapan Shakira, doktorların kendisini sahneye çıkamayacak kadar yorgun ve hasta olduğunu söylediğini belirtti.

“Çok üzgünüm, sahneye çıkmayı çok istiyordum. Umarım yarın taburcu edilir ve konser verebilirim. Şu anda ekibim ve organizatörler yeni bir tarih belirlemek için çalışıyor. Anlayışınız için teşekkür ederim” ifadelerini kullanan Grammy ödüllü sanatçı, hayranlarına sevgi dolu mesajlar iletti.

Turu engelleyen zorluklar

Shakira‘nın dünya turu, sağlık sorunlarının yanı sıra Beyoncé hayranlarının sanatçıyı ‘Renaissance Tour’u kopyalamakla’ suçlamasıyla da gündeme gelmişti. Sahne tasarımı ve estetiğiyle ilgili yapılan eleştiriler, turnenin başlangıcından itibaren tartışmalara neden oldu.

Ancak tüm bu zorluklara rağmen Shakira’nın hayranları, onun en kısa sürede sahnelere dönmesini dört gözle bekliyor.

