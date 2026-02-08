Moskova’daki suikast girişiminin şüphelisi Dubai’de yakalandı

Rusya’da askeri istihbaratın en kritik isimlerinden birine yönelik saldırı sonrası yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Moskova’da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak yaralanan Korgeneral Vladimir Alexeyev’e yönelik suikast girişiminin faili olduğu belirtilen şüphelinin yurt dışında yakalanması, olayın uluslararası boyutunu yeniden gündeme taşıdı.

Şüpheli Dubai’de yakalandı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen Lyubomir Korba adlı Rus vatandaşının Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde yakalandığını açıkladı. FSB’nin açıklamasına göre, gözaltına alınan şüpheli Rusya’ya teslim edildi.

Moskova’da silahlı saldırıya uğramıştı

Korgeneral Vladimir Alexeyev, cuma günü Moskova’da evinin önünde düzenlenen silahlı saldırıda sırtından yaralanmış, hastaneye kaldırılmıştı. Saldırganın olay yerinden kaçtığı ve Rus güvenlik birimlerince arandığı daha önce açıklanmıştı.

Saldırının arkasında kim var tartışması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, saldırının arkasında Ukrayna’nın olabileceğini öne sürerek bunun barış görüşmelerini sabote etmeye yönelik bir girişim olduğunu iddia etti.

Ukrayna ise olayla herhangi bir ilgisinin bulunmadığını savundu. Daha önce Ukrayna istihbaratı, Alexeyev’i “uluslararası bir suçlu” olarak nitelendirmişti.

Rus askeri istihbaratında kritik bir isim

2011 yılından bu yana GRU’da birinci başkan yardımcısı olarak görev yapan Alexeyev, Rusya’nın en üst düzey askeri istihbarat yetkilileri arasında yer alıyor.

Suriye’de yürütülen terörle mücadele operasyonlarının denetiminde rol aldığı belirtilen Alexeyev, 2017 yılında “Rusya Federasyonu Kahramanı” unvanına layık görülmüştü.

