Hamas: İsrail ateşkesi bilinçli şekilde sabote ediyor

Hamas, İsrail ordusunun Gazze kentinin batısında bir sivil aracı hedef almasına sert tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, saldırının ateşkes sürecini bilinçli olarak baltalamaya yönelik olduğu vurgulandı.

Hamas: Ateşkesin açık ihlali

Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in Gazze’de sivil bir araca düzenlediği saldırının imzalanan ateşkes anlaşmasının açık bir ihlali olduğu belirtildi. Açıklamada, “Bu saldırı, işgal yönetiminin ateşkes anlaşmasını kasten baltalamaya ve sabote etmeye çalıştığını bir kez daha teyit etmektedir” ifadeleri kullanıldı.

“Sorumluluk İsrail hükümetinde”

Açıklamada, İsrail hükümetinin Filistin halkına karşı işlenen suçlardan, ateşkesin sistematik biçimde ihlal edilmesinden, Gazze’ye yönelik ablukanın sürdürülmesinden ve insani yardım çalışmalarının engellenmesinden doğacak tüm sonuçlardan sorumlu olduğu vurgulandı.

Arabuluculara çağrı

Hamas, arabulucu ülkeler ile ateşkes anlaşmasının garantörü olan devletlere de çağrıda bulundu. Açıklamada, “Bu bariz ihlaller karşısında sorumluluk üstlenilmeli, anlaşmayı baltalamaya çalışan faşist işgal hükümetini dizginlemek için acil önlemler alınmalıdır” denildi.

4 kişi hayatını kaybetti

Gazze’de sivil bir araca düzenlenen saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

