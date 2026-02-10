Hindistan’dan Seyşeller’e 175 milyon dolarlık destek paketi

Hindistan ile Seyşeller arasında ekonomik ve stratejik iş birliğini güçlendirmeye yönelik yeni adımlar atıldı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin, resmi temaslarda bulunmak üzere ülkeye gelen Seyşeller Cumhurbaşkanı Patrick Herminie ile yaptığı görüşmenin ardından iki ülke, sürdürülebilirlik, ekonomik büyüme ve güvenlik alanlarında ortak hedefleri içeren bir vizyon belgesini kabul etti.

Seyşeller için ekonomik paket açıklandı

Hindistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Yeni Delhi yönetiminin Seyşeller’e yönelik toplam 175 milyon dolarlık ekonomik paket sağlayacağı bildirildi. Bu paketin 125 milyon dolarlık kısmının rupi cinsinden kredi, 50 milyon dolarlık bölümünün ise hibe olarak verileceği kaydedildi.

Paketin kalkınma iş birliği projeleri, sivil ve savunma personeline yönelik kapasite geliştirme çalışmaları ile deniz güvenliği alanlarında kullanılmasının planlandığı aktarıldı.

Temasların artırılması konusunda mutabakat

Açıklamada, iki ülke liderlerinin siyasi ve sosyoekonomik temasların artırılması konusunda mutabık kaldığı belirtildi. Liderler, bakanlar ve üst düzey yetkililer düzeyindeki görüşmelerin yoğunlaştırılması ve parlamentolar arası ilişkilerin güçlendirilmesi yönünde de fikir birliğine varıldığı ifade edildi.

Başbakan Narendra Modi, görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, “Birlikte yalnızca ikili işbirliğini değil Hint Okyanusu’nda ortak bir geleceği şekillendireceğiz.” dedi.

Ticaret hacmi artıyor

Hindistan ile Seyşeller arasında diplomatik ilişkiler 1976 yılında kurulmuştu. İki ülke arasındaki ticaret hacmi son yıllarda artış eğilimi gösterirken, Seyşeller’in 2024 yılında Hindistan’dan 91,73 milyon dolar değerinde mal ve hizmet ithal ettiği, Hindistan’a ise yaklaşık 2,46 milyon dolarlık ihracat yaptığı bildirildi.

