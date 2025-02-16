Hindistan’da tren istasyonunda izdiham

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’deki ana tren istasyonunda yaşanan izdihamda en az 18 kişi hayatını kaybetti. Ölenler arasında 14 kadın bulunuyor. Yerel kaynaklara göre felaket, Cumartesi akşamı saat 20.00 sularında meydana geldi. Binlerce yolcu, Maha Kumbh Hindu festivali için Prayagraj’a giden trene binmeye çalışırken yaşanan karmaşa izdihama dönüştü.

Hindistan’da facia

Görgü tanıkları, platform değişikliği nedeniyle büyük bir panik yaşandığını ve kalabalığın kontrol edilemez hale geldiğini aktardı. “Kalabalık kontrolden çıktı ve kimse durduramadı” diyen yerel esnaf Nikhil Kumar, olayın şiddetini gözler önüne serdi. Eyewitness Dharmender Singh ise “Hayatımda böyle bir kalabalık görmedim, tam bir kaos vardı” ifadelerini kullandı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, yaşanan trajedi nedeniyle üzüntüsünü dile getirerek, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi ve yaralılara acil şifa temennisinde bulundu.

Delhi’nin geçici Başbakanı Atishi, olayın ardından yaptığı açıklamada kurbanların çoğunun Maha Kumbh festivaline giden hacılar olduğunu belirtti. Ölenlerin cenazeleri, Lok Nayak Jai Prakash Narain Hastanesi’ne nakledildi.

Hindistan Demiryolu Bakanı Ashwini Vaishnaw, olayın nedenlerini araştırmak için soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bu trajedi, geçen ay Maha Kumbh festivali sırasında meydana gelen ve en az 30 kişinin ölümüyle sonuçlanan başka bir izdihamın ardından yaşandı.