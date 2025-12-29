Kuzey Kore’den uzun menzilli füze tatbikatı

Kuzey Kore, uzun menzilli stratejik seyir füzesi tatbikatı gerçekleştirdiğini açıkladı. Ülke lideri Kim Jong-Un’un denetiminde Batı Denizi’nde yapılan tatbikatın, uzun menzilli füze birliklerinin operasyonel kapasitesini ölçmeye yönelik olduğu kaydedildi.

Kuzey Kore’de yapılan tatbikatın ayrıntıları

Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamada, tatbikat kapsamında fırlatılan seyir füzelerinin hedefi vurmadan önce Batı Denizi üzerindeki yörüngede yaklaşık 170 dakika boyunca uçtuğu belirtildi. Tatbikatın, ordunun karşı saldırı yeteneklerini ve muharebe hazırlığını test ettiği ifade edildi.

“Öz savunma hakkının kullanımı” vurgusu

Tatbikatın ardından değerlendirmelerde bulunan Kim Jong-Un, elde edilen sonuçların ülkenin stratejik karşı saldırı kabiliyetinin güvenilirliğini ortaya koyduğunu söyledi. Nükleer caydırıcılığın güçlendirilmesinin önemine dikkat çeken Kim, bu tür testlerin öz savunma ve savaş caydırıcılığı hakkının sorumlu bir şekilde kullanılması anlamına geldiğini ifade etti.

Nükleer caydırıcılık mesajı

Kim Jong-Un, Kuzey Kore’nin nükleer savaş gücünü geliştirmeye yönelik çalışmaların sürdürüleceğini belirterek, hükümetin bu alanda gerekli tüm adımları atmaya devam edeceğini kaydetti. Tatbikatın, ülkenin savunma stratejisinin bir parçası olduğu vurgulandı.

