THY 10 ülkeye seferleri iptal etti

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından bölgede gerilim yeniden yükseldi. İran ve İsrail hava sahasını kapatırken, Türk Hava Yolları bazı ülkelere uçuşları durdurdu.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından bölgede gerilim yeniden yükseldi. THY bazı ülkelere uçuşları durdurdu.

ABD ve İsrail’in İran’a saldırıları sonrası Orta Doğu’da gerilim bir kez daha tırmandı. İran ve İsrail hava sahasını kapatırken, Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün, 10 ülkeye seferlerin iptal edildiğini açıkladı.

THY’den iptal açıklaması

Yahya Üstün açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Ortadoğu’da bazı ülke hava sahalarının kapatılması nedeniyle; Lübnan, Suriye, Irak, İran ve Ürdün’e yönelik seferlerimiz 2 Mart 2026’ya kadar; Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman’a yönelik seferlerimiz ise 28 Şubat 2026 için iptal edilmiştir. Hava sahasındaki gelişmeler anlık şekilde takip edilmekte olup ilave sefer iptalleri söz konusu olabilecektir.”

