İsrail, Suriye’deki Palmira ve T-4 Hava Üslerini Hedef Aldı

Orta Doğu’daki gerilim tırmanmaya devam ediyor. Gazze‘deki ateşkesi bozan ve bölge genelinde askeri operasyonlarını sürdüren İsrail, bu kez Suriye’de bulunan iki önemli hava üssüne saldırı düzenledi.

İsrail’den Suriye’ye saldırı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Suriye’deki Palmira Askeri Havaalanı ve yakınlarındaki T-4 Hava Üssü’ne yönelik yeni hava saldırılarının gerçekleştirildiği belirtildi. Saldırıların daha önceki operasyonlarda imha edilemeyen stratejik askeri hedefleri vurduğu ifade edildi.

IDF açıklamasında, “İsrail vatandaşlarına yönelik her türlü tehdidi ortadan kaldırmak için operasyonlarımız kararlılıkla sürecek” ifadelerine yer verildi.

Hatırlanacağı üzere, 21 Mart’ta da aynı bölgelere hava saldırısı düzenlenmiş ve saldırılara ait görüntüler kamuoyu ile paylaşılmıştı. İsrail ordusu, bu operasyonlarda Esad rejiminden kalan önemli askeri kabiliyetleri hedef aldığını iddia etmişti.

Suriye’de art arda gerçekleşen bu saldırılar, bölgede istikrarsızlığın derinleştiğini ve yeni bir askeri tırmanışın kapıda olabileceğini gösteriyor.

