İsrail’den Katar’a şok saldırı: Hamas’ın siyasi kanadı hedef alındı

Gazze’de süren savaşın gölgesinde Orta Doğu’da dengeleri sarsacak bir gelişme yaşandı. İsrail, Katar’ın başkenti Doha’da Hamas’ın siyasi kanadına ait merkezleri hedef aldı. Saldırı sırasında ABD’nin ateşkes önerisini görüşmek için toplanan Hamas yöneticilerinin hedef alınması, süreci çıkmaza sürükledi. Katar, saldırıyı “uluslararası hukukun alenen ihlali” olarak nitelendirirken, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de Doha’ya destek açıklamaları yaptı.

Hamas: Üst düzey isimler kurtuldu

Hamas, saldırıda liderlerinin hayatta olduğunu duyurdu ancak beş kişinin öldüğünü açıkladı. Ölenler arasında, Hamas’ın Gazze lideri ve baş müzakerecisi Halil el-Hayya’nın oğlu, üç koruması ve ofis sorumlusu bulundu. Grup, İsrail’in ateşkes görüşmelerini bilerek sabote ettiğini savundu.

ABD’nin açıklaması

Washington, saldırıdan önceden haberdar edildiğini doğruladı ancak olaydan uzak durmaya çalıştı. Beyaz Saray, Başkan Donald Trump’ın saldırıyı “barışa hizmet etmeyen talihsiz bir olay” olarak değerlendirdiğini açıkladı. Katar Dışişleri ise ABD’den gelen uyarının, patlamaların duyulduğu anlarda yapıldığını belirterek tepki gösterdi.

Katar’dan sert tepki

Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Thani, saldırının bölgeyi geri dönülmez bir yola sürüklediğini belirterek İsrail’i suçladı. Ceasefire görüşmelerinin geçerliliğini yitirdiğini söyleyen Başbakan, “yine de savaşı durdurmak için elimizden geleni yapacağız” dedi. Saldırıda Katar İç Güvenlik Gücü’nden bir üyenin hayatını kaybettiği açıklandı.

Netanyahu: Tam sorumluluk bize ait

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırıyı açıkça üstlendi. Kararın, Kudüs’te 6 kişinin öldüğü silahlı saldırı ve Gazze’de 4 askerin hayatını kaybettiği çatışma sonrası alındığını söyledi. İsrail ordusu, “nokta atışı mühimmat ve istihbarat” kullanıldığını duyurdu.

Uluslararası tepkiler büyüyor

Mısır, Katar’daki saldırıyı “egemenliğe doğrudan saldırı” olarak nitelendirirken, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan da Katar’a destek mesajları verdi. Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, saldırıyı “uluslararası hukukun aleni ihlali” olarak tanımladı. BM Güvenlik Konseyi ise olağanüstü toplantı kararı aldı.

Ateşkes süreci çıkmazda

İsrail’in Katar’a yönelik saldırısı, ABD’nin yeni ateşkes önerisini tehlikeye soktu. Hamas, kalan 48 rehineyi ancak kalıcı ateşkes, İsrail’in tamamen çekilmesi ve Filistinli tutukluların serbest bırakılması karşılığında bırakabileceğini açıkladı. Netanyahu ise Hamas’ın silahsızlandırılmadan ve tüm rehineler serbest bırakılmadan savaşın bitmeyeceğini söyledi.

