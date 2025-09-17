Ambulanslar için radyo frekanslı uyarı sistemi

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan doktorlar tarafından geliştirilen yeni sistem, ambulans sirenlerinin trafik gürültüsü veya yoğunluk nedeniyle duyulamadığı durumlarda sürücüleri doğrudan uyaracak. Ambulanslara yerleştirilen cihaz, FM bandı üzerinden çalışarak 50 metre yakınındaki araçların radyolarına otomatik olarak “Lütfen ambulansa yol verin”, “Lütfen yaklaşan ambulansa yol verin” ve “Lütfen fermuar sistemini uygulayarak yaşama yol verin” şeklinde anonslar iletecek. Böylece sürücüler panik yaşamadan doğru tarafa yönelerek ambulanslara güvenli geçiş sağlayacak.

Trafikte bekleme süresi azalacak

Yeni sistem sayesinde ambulansların trafik ışıklarında ve kavşaklarda bekleme süreleri kısalacak, hastalara daha kısa sürede ulaşılabilecek. Projenin temel amacı, ambulanslara yol verilmesini teşvik etmek, sürücülere fermuar yöntemiyle doğru şekilde yol verme alışkanlığı kazandırmak, siren sesinden kaynaklanan panik nedeniyle yaşanan ikinci kazaların önüne geçmek ve hastaların yaşama şansını artırmak olarak açıklandı. Sistem, uzun vadede Avrupa Birliği düzeyindeki trafik güvenliği projeleriyle de entegre edilebilecek.

“Şehir içinde 8 dakikada ulaşıyoruz”

AA’ya konuşan İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, acil sağlık hizmetlerinde hızlı müdahalenin önemine dikkat çekti. Güner, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbarlarda zamanla yarıştıklarını belirterek, “Şehir içinde 8 dakika, kırsal bölgelerde ise 12-13 dakikada vatandaşlarımıza ulaşabiliyoruz” dedi. İstanbul’un en büyük problemlerinden birinin trafik olduğunu hatırlatan Güner, yoğun saatlerde ambulansların vakalara ulaşma süresinin uzayabildiğini vurguladı.

“Şoförler bazen ambulansı fark edemiyor”

Güner, İstanbul genelinde 350 acil sağlık istasyonunda 507 ambulansla hizmet verdiklerini belirtti. Siren ve tepe lambasına rağmen bazı sürücülerin ambulansı fark edemediğini ifade eden Güner, “Araçların radyo frekansına girerek, sürücüler müzik veya radyo dinlerken ambulansın geldiğini bildiren uyarılar yapacağız. Bu, otoyollarda ve tünellerdeki uyarı sistemlerine benzer bir yapı” dedi. Pilot uygulamanın kısa sürede tüm İstanbul’a yayılacağını söyleyen Güner, “Bu uygulama Türkiye’de ve dünyada ilk. Dünyanın sağlık başkenti İstanbul’da ilk bizim yapmamız gerekiyordu” ifadelerini kullandı.

“Ürünü tüm ambulanslara yaygınlaştıracağız”

Abdurrahman Kavuncu, İstanbul Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı olarak yaptığı açıklamada, İstanbul’un dünyanın en yoğun trafik sorununa sahip şehirlerinden biri olduğunu belirtti. Kavuncu, trafik yoğunluğu nedeniyle ambulansların hastaları sağlık tesislerine geç ulaştırabildiğini, bu nedenle süreyi kısaltmak için mühendislik tabanlı bir sistem geliştirdiklerini söyledi.

Geliştirilen cihazın araç radyolarına kısa menzilli yayın yaptığını anlatan Kavuncu, “Yaptığımız ürün 30 ila 200 metre çapında yayın yapabiliyor. Bu mesafeyi 50 metre ya da 100 metre olarak ayarlayabiliyoruz. Böylece sürücüler yaklaşan ambulansı daha kolay fark edecek” dedi. Kavuncu, bu sistemin sürücülerde farkındalık oluşturacağını, fermuar modelini doğru şekilde uygulamaya teşvik edeceğini ve siren sesinden kaynaklı panikle oluşan ikinci kazaların önüne geçeceğini vurguladı. Sistemin tüm ambulanslara yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini de sözlerine ekledi.

