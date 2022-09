NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: “Çin bir güvenlik sorunudur”

Genel Sekreter Jens Stoltenberg Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Rusya‘nın Ukrayna‘yı işgalinden bu yana Çin’in Moskova ile yaptığı işbirliği ve Çin’in NATO genişlemesine karşı yaptığı açıklamaların Batı savunma ittifakının Pekin’i neden bir güvenlik sorunu olarak görmesi gerektiğini gösterdiğini söyledi.

Stoltenberg, Reuters’e verdiği röportajda Rusya Ukrayna Krizi dışında Çin ile Tayvan arasındaki gelişmelere de değindi “Tüm bunların toplamı, NATO müttefiklerinin bir arada durmalarının ve Çin’in bugün ve gelecekte yüzleşmemiz gereken güvenlik sorunlarının bir parçası olduğunun farkına varmalarının önemini artırıyor” dedi.

Stoltenberg ayrıca Çin’in Güney Çin Denizi’ndeki ve komşularına karşı “zorlayıcı davranışına” ve “temel insan haklarını ihlal etme biçimlerine” de dikkat çekti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg 22 Eylül 2022 Perşembe günü New York’taki BM Genel Kurulu toplantısında ​​Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile yaptığı görüşmede Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaşı ile ilgili Çin’İn politikalarından rahatsız olduklarını bildirdi.

Genel Sekreter Jens Stoltenberg “Çin’i Ukrayna’daki savaşını sona erdirmek için Rusya üzerindeki etkisini kullanmaya çağırdım” diyerek, NATO’nun insan hakları ve Çin’in Tayvan yakınlarındaki askeri faaliyetleri konusundaki endişelerini de dile getirdiğini de sözlerine ekledi. Küresel güvenlik konusundaki diyaloğumuzu sürdürmeye hazırız” dedi.

NATO’nun Haziran ayında Madrid Zirvesi’nde Müttefik liderler tarafından kabul edilen yeni Stratejik Konsepti, Çin’in “ Uyguladığı politikaların çıkarlarımıza, güvenliğimize ve değerlerimize meydan okuduğunu” belirtiyor. Ayrıca, NATO Müttefiklerinin “İttifak’ın güvenlik çıkarlarını korumak amacıyla karşılıklı şeffaflık inşa etmek de dahil olmak üzere Çin Halk Cumhuriyeti ile yapıcı angajmana açık olduklarını” vurguluyor.

Genel Sekreter ve Çin Dışişleri Bakanı en son 2020’de Münih Güvenlik Konferansı marjında ​​şahsen bir araya geldi. İki lider ayrıca Eylül 2021’de NATO-Çin ilişkileri ve uluslararası güvenlik sorunları üzerine görüşmeler için sanal olarak yaptıkları toplantıyla bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Twitter hesabından açıklama yapan Stoltenberg, “Vang Yi’ye, Ukrayna’daki savaşın sona ermesi için Çin’in Rusya üzerindeki etkisini kullanma çağrısı yaptım” ifadelerini kullandı.

