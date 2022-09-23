NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: “Çin bir güvenlik sorunudur”

Genel Sekreter Jens Stoltenberg Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Rusya‘nın Ukrayna‘yı işgalinden bu yana Çin’in Moskova ile yaptığı işbirliği ve Çin’in NATO genişlemesine karşı yaptığı açıklamaların Batı savunma ittifakının Pekin’i neden bir güvenlik sorunu olarak görmesi gerektiğini gösterdiğini söyledi.

Jens Stoltenberg; Çin yüzleşmemiz gereken güvenlik sorunlarının bir parçasıdır

Stoltenberg, Reuters’e verdiği röportajda Rusya Ukrayna Krizi dışında Çin ile Tayvan arasındaki gelişmelere de değindi “Tüm bunların toplamı, NATO müttefiklerinin bir arada durmalarının ve Çin’in bugün ve gelecekte yüzleşmemiz gereken güvenlik sorunlarının bir parçası olduğunun farkına varmalarının önemini artırıyor” dedi.

Stoltenberg ayrıca Çin’in Güney Çin Denizi’ndeki ve komşularına karşı “zorlayıcı davranışına” ve “temel insan haklarını ihlal etme biçimlerine” de dikkat çekti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg 22 Eylül 2022 Perşembe günü New York’taki BM Genel Kurulu toplantısında ​​Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile yaptığı görüşmede Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaşı ile ilgili Çin’İn politikalarından rahatsız olduklarını bildirdi.

Jens Stoltenberg: Tayvan yakınlarındaki askeri faaliyetleri konusundaki endişelerimiz var

Genel Sekreter Jens Stoltenberg “Çin’i Ukrayna’daki savaşını sona erdirmek için Rusya üzerindeki etkisini kullanmaya çağırdım” diyerek, NATO’nun insan hakları ve Çin’in Tayvan yakınlarındaki askeri faaliyetleri konusundaki endişelerini de dile getirdiğini de sözlerine ekledi. Küresel güvenlik konusundaki diyaloğumuzu sürdürmeye hazırız” dedi.

NATO’nun Haziran ayında Madrid Zirvesi’nde Müttefik liderler tarafından kabul edilen yeni Stratejik Konsepti, Çin’in “ Uyguladığı politikaların çıkarlarımıza, güvenliğimize ve değerlerimize meydan okuduğunu” belirtiyor. Ayrıca, NATO Müttefiklerinin “İttifak’ın güvenlik çıkarlarını korumak amacıyla karşılıklı şeffaflık inşa etmek de dahil olmak üzere Çin Halk Cumhuriyeti ile yapıcı angajmana açık olduklarını” vurguluyor.

Genel Sekreter ve Çin Dışişleri Bakanı en son 2020’de Münih Güvenlik Konferansı marjında ​​şahsen bir araya geldi. İki lider ayrıca Eylül 2021’de NATO-Çin ilişkileri ve uluslararası güvenlik sorunları üzerine görüşmeler için sanal olarak yaptıkları toplantıyla bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Twitter hesabından açıklama yapan Stoltenberg, “Vang Yi’ye, Ukrayna’daki savaşın sona ermesi için Çin’in Rusya üzerindeki etkisini kullanma çağrısı yaptım” ifadelerini kullandı.

Met Foreign Minister Wang Yi @MFA_China.

I called on #China to use its influence on #Russia to end its war in #Ukraine. I also raised #NATO's concerns on human rights & Taiwan. We stand ready to continue our dialogue on global security. pic.twitter.com/mwgKZNJtLU — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) September 22, 2022

Jens Stoltenberg Kimdir?

NATO’nun 13. Genel Sekreteri olarak görev yapan Norveçli siyasetçi Jens Stoltenberg 16 Mart 1959 yılında Oslo’da doğmuştur. Babası Thorvald Stoltenberg (1931-2018), büyükelçi, savunma bakanı ve dışişleri bakanı olarak görev yapan önde gelen bir İşçi Partisi politikacısı ve diplomatıydı.

Annesi Karin Stoltenberg (kızlık soyadı Heiberg; 1931–2012), 1980’lerde birçok hükümette devlet sekreteri olarak görev yapan bir genetikçiydi.

Stoltenberg ilkokula Oslo Waldorf School‘nda , liseyi ise Oslo Cathedral School‘da okudu . Zorunlu askerlik hizmetini Aust-Agder’deki Evjemoen’deki Ordu Piyade Eğitim Merkezi’nde yaptı . Ordudan ayrıldıktan sonra, Stoltenberg Oslo Üniversitesi’ne kaydoldu ve 1987’de mezun oldu. Ekonomi alanında lisans yaptı. ‘Belirsizlik altında makroekonomik planlama’ tezinin ana konusuydu.

Stoltenberg’in siyasete o yıllarda faal olan Marksist-Leninist grup Red Youth’un üyesi olan kız kardeşi Camilla’dan etkilendiği gençlik yıllarında atıldı.

Anti Amerikan Jens Stoltenberg

Vietnam Savaşı’na muhalefet onun tetikleyici motivasyonuydu. Vietnam Savaşı’nın sonunda Kuzey Vietnam’ın liman kenti Hai Phong’a yönelik ağır bombalı saldırıların ardından , Oslo’daki ABD Büyükelçiliği’ni hedef alan protesto gösterilerine katıldı . Elçilik camları taş atan protestocular tarafından kırıldı. Bu olaylardan sonra Stoltenberg’in birkaç arkadaşı polis tarafından tutuklandı.

2002’de Norveç İşçi Partisi’nin Başkanı oldu. 1985 ile 1989 yılları arasında Stoltenberg, İşçiler’in Gençlik Birliği’nde Başkan ve 1990’dan 1992’ye kadar İşçi Partisi’nin Oslo kolunda görevliydi. 2000-2001 yılları arası ve tekrar 2005-2013 yılları arası Norveç başbakanı olarak görev yaptı.

Oslo seçimlerinde 1993 yılında milletvekili seçilerek, Brundtland’ın Bakanlar Kurulunda 1990 ve 1991 yılları arasında Çevre Bakanlığı Devlet Sekreteri olarak çalıştı. 1993 ile 1996 yılları arasında Sanayi Bakanı olarak görev yaptı. 1996 yılında Brundtland’ın istifasının ardından, Thorbjorn Jagland, İşçi Partisi lideri seçildi ve Başbakan oldu.

Stoltenberg, Maliye Bakanı olarak atandı. Jagland ve tüm Hükûmet istifa ettiği zaman, 17 Ekim 1997 yılına kadar bu pozisyonda görev yaptı. Parlamentoda muhalefette iken, enerji meseleleri üzerine daimi komitelerde görev yaptı. İlk Bondevik’in Bakanlar karşı bir güven hareketi takiben Stoltenberg, Parti’nin Genel Başkan Yardımcısı olmasına rağmen, 3 Mart 2000 tarihinde Norveç başbakanı tayin edildi ama parti lideri değildi.

Başbakan olarak ikinci bir dönem için 2009 yılında yeniden seçildi, ancak 2013 yılında üçüncü bir dönem için seçimleri kaybetti.

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