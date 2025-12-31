İstanbul’da Yılbaşı ve Filistin yürüyüşü nedeniyle yollar kapalı

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün 31 Aralık yılbaşı güvenlik tedbirleri kapsamında bazı ilçelerde trafik akışı kısıtlandı. Ayrıca yarın 1 Ocak 2026 tarihinde Galata Köprüsü’nde düzenlenecek Filistin’e destek yürüyüşü nedeniyle ek önlemler alınacak.

Bugün Beyoğlu’nda çok sayıda cadde kapalı

Yılbaşı tedbirleri kapsamında bugün saat 14.00 itibarıyla Beyoğlu’nda program bitimine kadar;

İstiklal, Sıraselviler, Meşrutiyet, Asmalı Mescit, Atıf Yılmaz, Turnacıbaşı, Hamalbaşı, İlk Belediye, Yolcuzade İskender ve Sadi Konuralp caddeleri ile Tak-ı Zafer, Yeni Çarşı ve çevresindeki sokaklar trafiğe kapatıldı.

Ayrıca saat 22.00’den itibaren Refik Saydam Caddesi ile Tarlabaşı Bulvarı’nın Taksim istikametinde araç geçişine izin verilmeyecek.

Alternatif güzergahlar:

Meclis-i Mebusan, Mete, İnönü, Kemeraltı, Tersane, Evliya Çelebi caddeleri ile Refik Saydam ve Tarlabaşı Bulvarı’nın Unkapanı yönü.

Bugün Şişli, Beşiktaş ve Kadıköy’de de yollar kapalı

Şişli’de:

Mim Kemal Öke ve Abdi İpekçi caddeleri ile Bostan, Atiye, Altın ve Prof. Dr. Fevzi Fevzioğlu sokakları bugün saat 14.00’ten itibaren kapatıldı.

Alternatif güzergahlar: Teşvikiye, Valikonağı, Rumeli, Halaskargazi ve Cumhuriyet caddeleri.

Beşiktaş’ta:

Palanga Caddesi ile Kırbaç, Kireçhane ve Alay Emini sokakları bugün trafiğe kapalı.

Alternatif yollar: Yeşilpınar, Yol Sokak ve Ahmet Adnan Saygun Caddesi.

Kadıköy’de:

Bahariye, General Asım Gündüz, Albay Faik Sözdener ve Mühürdar caddeleri ile bazı sokaklar bugün program sonuna kadar kapalı.

Alternatif güzergahlar: Söğütlüçeşme, Rıhtım, Dr. Esat Işık caddeleri ve Çetin Emeç Bulvarı.

Galata Köprüsü bu gece kapatılıyor

Filistin’e destek yürüyüşü nedeniyle Galata Köprüsü ve köprüye çıkan tüm yollar, bu gece saat 22.00 itibarıyla trafiğe kapatılacak.

Yarın Fatih ve Beyoğlu’nda ek kısıtlama

1 Ocak 2026 saat 03.00’ten itibaren yürüyüş programı sona erene kadar;

Fatih’te: Ragıp Gümüşpala, Reşadiye, Ankara, Ebu Suud, Divanyolu ve Alemdar caddelerinde trafik akışı durdurulacak.

Alternatif: Atatürk Bulvarı ve Unkapanı Köprüsü.

Beyoğlu’nda: Alageyik, Yüksek Kaldırım sokakları ile Bankalar, Tersane, Necatibey, Kemeraltı ve Meclis-i Mebusan Caddesi’nin bazı bölümleri kapalı olacak.

Alternatif: Refik Saydam Caddesi ve Unkapanı Köprüsü.

Tramvay seferlerine bugün ve yarın düzenleme

T1 Kabataş–Bağcılar Tramvay Hattı:

Bugün saat 22.00’den itibaren Kabataş–Sultanahmet arasında,

Yarın saat 03.00’ten program bitimine kadar Kabataş–Beyazıt arasında sefer yapılmayacak.

T5 Eminönü–Alibeyköy Tramvay Hattı:

Yarın saat 03.00’ten itibaren Küçükpazar–Eminönü arasında seferler durdurulacak.