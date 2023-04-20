Miguel Díaz-Canel Yeniden Küba Devlet Başkanı

62 yaşındaki Díaz-Canel beş yıl daha Küba Devlet Başkanı olarak görev yapacak.

Sonuç zaten seçimden önce kararlaştırıldı. Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel beş yıl daha görevde kalacak. Yeni Millet Meclisi’nin kurucu oturumunda, Diaz-Canel bir dönem daha onaylandı.

Parti gazetesi “Granma”ya göre, sosyalist Karayip devletinin Castro döneminden sonraki ilk devlet başkanı Ulusal Meclis’te oyların yüzde 97,66’sını aldı: 460 geçerli oyun 459’u.

1959’dan beri Castro olmayan ilk başkan

2018’de Díaz-Canel, 1959 devriminden sonra adı Castro olmayan ilk devlet başkanı oldu. Sağ kolu olduğu selefi 91 yaşındaki Raúl Castro, iktidardan vazgeçmişti.

2021’de Díaz-Canel, ada ülkesindeki tek yasal parti olan Komünist Parti Merkez Komitesi’nin birinci sekreterliğini de Castro’dan devraldı.

Küba’nın 2019’da yürürlüğe giren mevcut anayasasına göre, bir cumhurbaşkanı arka arkaya iki dönemden fazla görev yapamaz. Bu nedenle Díaz-Canel’in 2028’de görevi bırakması bekleniyor.

Raúl Castro’nun 2016 yılında hayatını kaybeden kardeşi Fidel Castro, devrimin ardından yaklaşık 50 yıl ülkeyi yönetti.

Küba’nın tek parlamento odası olan Ulusal Meclis Mart ayında seçildi.

Seçimde, daha önce seçim komisyonu tarafından kontrol edilen 470 aday, muhalefet adayları olmadan mümkün olduğu kadar çok milletvekili için yarıştı. Hepsi gerekli oy çoğunluğunu aldı.

Raúl Castro da parlamento üyesi olarak kaldı. Ulusal Meclis, Başkanı ve Başkan Yardımcısını kendi safları arasından seçiyor.

Díaz-Canel’in en büyük zorlukları, yüksek enflasyon ve gıda, ilaç ve elektrik kıtlığının yanı sıra ABD yaptırımları. Son zamanlarda, çok sayıda Kübalı ABD’ye veya diğer ülkelere göç etmeye çalışmıştı.

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