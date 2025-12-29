Golcü avcısı Eintracht Frankfurt’un yeni avı

Eintracht Frankfurt’tan ders gibi transfer

Alman Ligi’nde ilk yarıyı 7. sırada tamamlayan Eintracht Frankfurt, Avrupa’da forvetlerde “Al-sat” politikasında açık ara önde.

Kırmızı-siyahlılar daha önce 31 milyon Euro’ya aldığı Hugo Ekitike’yi 95 milyon Euro’ya Liverpool’a satmıştı.

Frankfurt temsilcisi ayrıca bedelsiz kadrosuna kattığı Omar Marmoush’u da 95 milyon Euro bedelle Manchester City’ye vermişti.

Alman ekibi son olarak Elversberg forması giyen santrafor Younes Ebnoutalib’i 8 milyon Euro’ya transfer etti.

Bu arada Alman 2. Ligi’nde ikinci sırada yer alan Elversberg takımı, bu sezon 17 maçta 12 gol atan 22 yaşındaki futbolcuyu Ocak 2025’te sadece 50 bin Euro’ya transfer etmişti.

Böylece Almanlar, borç batağında yüzen Türk kulüplerine, “Transfer nasıl yapılır?” dersini bir kez daha vermiş oldu.