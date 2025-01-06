Ukrayna’dan sürpriz Kursk operasyonu: Rusya’ya ağır darbe

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Pazar günü Rusya’nın Kursk bölgesinde beklenmedik bir saldırı başlatarak savaş sahasında inisiyatif elde etmeyi hedefledi. Ukrayna zırhlı birliklerinin karla kaplı alanlarda ilerleyerek Bolshoe Soldatskoe köyüne doğru harekete geçtiği görüldü. Bölgedeki yoğun çatışmaların yanı sıra Ukrayna’nın elektronik önlemlerle Rus savunmasını etkisiz hale getirdiği bildirildi.

Saldırının detayları ve ilk gelişmeler

Ukrayna Genelkurmayı, Kursk bölgesinde Pazar günü 42 çatışma yaşandığını ve bunlardan 12’sinin hâlâ devam ettiğini açıkladı. Ukrayna birliklerinin Berdin ve Novosotnitskii köylerine girdiğine dair doğrulanmamış haberler gelirken, gece boyunca saper birliklerinin mayın temizleme çalışmaları yaptığı öğrenildi. Ayrıca, Rusya’ya ait bazı insansız hava araçlarının elektronik önlemlerle devre dışı bırakıldığı belirtildi.

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, operasyonun başarılı olduğunu belirterek, “Kursk bölgesinden iyi haberler var, Rusya hak ettiğini alıyor” ifadelerini kullandı. Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi’nden Andriy Kovalenko ise saldırının Rusya’yı beklenmedik şekilde birçok cephede zorladığını ifade etti.

Rusya’nın Kursk bölgesindeki kayıpları

Ukrayna’nın bu hamlesi, son altı ayda Kursk bölgesine yapılan en büyük çaplı sınır ötesi operasyon olarak değerlendiriliyor. Rusya, daha önce kaybettiği toprakların yaklaşık %40’ını geri alsa da Ukrayna birliklerini bölgeden tamamen çıkaramadı. Ukrayna’nın komutanlarından Albay General Oleksandr Syrskyi, operasyonun Rusya’nın rezervlerini başka yönlere kaydırmasını sağladığını belirtti. Syrskyi’ye göre, Moskova bu operasyonlar sırasında 38 bin asker kaybetti.

ABD ve Kuzey Kore’nin rolü

Operasyonun zamanlaması, Donald Trump’ın 20 Ocak’ta ABD başkanı olarak göreve başlayacak olmasıyla dikkat çekiyor. Bazı uzmanlar, Trump’ın başkanlık döneminde Ukrayna’ya yapılan askeri yardımların kesilebileceği ve Rusya’nın bu durumdan faydalanmayı hedeflediği görüşünde.

Öte yandan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kursk’ta Rus birliklerine destek için gönderilen Kuzey Koreli askerlerin ciddi kayıplar verdiğini açıkladı. Zelenskiy, sadece iki gün içinde bir Kuzey Kore taburunun imha edildiğini ve bu süreçte Rus paraşütçü birliklerinin de ağır kayıplar yaşadığını söyledi.

Kursk saldırısının önemi

Kursk operasyonu, Ukrayna’nın stratejik olarak güçlü bir hamlesi olarak değerlendiriliyor. Donmuş zeminlerin sağladığı avantajla hareket eden Ukrayna birlikleri, ABD tarafından sağlanan Bradley savaş araçlarıyla cephedeki askerleri destekliyor. Ancak, Ukrayna’nın bu saldırıları, Donetsk bölgesindeki Pokrovsk ve Kurakhove gibi kritik cephelerde yorgun düşen askerleri nedeniyle eleştiri konusu oldu.

Ukrayna’nın kontrol ettiği Rus topraklarının 585 kilometrekareye ulaştığı belirtilirken, bu bölgenin olası bir barış anlaşmasında nasıl bir rol oynayacağı merak ediliyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ise 2022’de ilan ettiği ilhak taleplerinden geri adım atmadığı ve savaşı sürdürme kararlılığında olduğu ifade ediliyor.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın Kursk bölgesinde gerçekleşen çatışmalarda bir Kuzey Kore piyade taburunun ve Rus paraşütçülerin ağır kayıplar verdiğini açıkladı.

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